Basket Serie A ufficializzato il tabellone playoff | si comincia sabato 17 maggio con i quarti di finale

Nel pomeriggio di oggi si è concluso l'ultimo turno del campionato di Serie A di basket, determinando le due squadre retrocesse, Scafati e Pistoia, e ufficializzando il tabellone playoff. Le prime otto della classifica si sfideranno per conquistare lo Scudetto, attualmente detenuto da Milano. Scopriamo insieme i dettagli di questa emozionante fase finale del torneo.

Gli incontri odierni del 30 turno della #LBACremona vs Tortona 94 - 99Milano vs Scafati 100 - 72Brescia vs Treviso 114 - 91Venezia vs Varese 83 - 64R.Emilia vs Pistoia 86 - 72Bologna vs Trapani 101 - 96, end OT

Basket femminile, Serie A1: Venezia e Campobasso volano in semifinale - Secondo turno dei playoff nel massimo campionato italiano femminile di basket, dove Schio l’altro giorno aveva già staccato il biglietto per le semifinali. In campo, oggi, invece c’erano San Martino di Lupari, Faenza e Geas Sesto San Giovanni chiamate a vincere gara-2 per tenere aperte le serie rispettivamente contro Tortona, Venezia e Campobasso. Ecco come andata.SAN MARTINO DI LUPARI – TORTONA 70-59A San Martino di Lupari il primo tempo vive sul filo dell’equilibrio, con Tortona che nel primo quarto prova a fare la partita, chiudendo sul +5, ma nei secondi dieci minuti sono le padrone di ... 🔗Leggi su oasport.it

Basket Serie B Nazionale Play-In. San Giobbe Chiusi si gioca il futuro. Oggi gara decisiva contro la Luiss - Si gioca stasera il secondo e decisivo turno del play-in. San Giobbe Chiusi in campo a Roma, contro la Luiss, per un posto nei playoff: quaranta minuti secchi per decidere chi andrà a sfidare Legnano, seconda classificata nell’altro girone. Palla a due alle 20, arbitrano Guarino e Lanciotti: "La nostra stagione va avanti e questo è un ottimo risultato – ha detto coach Zanco alla vigilia –. Un bel premio per il gruppo che ha fornito una buona prova a livello globale. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Basket, serie B | Pielle-Ruvo di Puglia, alta tensione nel dopo partita: campo squalificato due giornate, playoff in campo neutro - La temuta stangata, considerata la richiesta della Procura federale, non c'è stata. Ma la Pielle targata Toscana Legno sarà comunque costretta a giocare le gare interne del primo turno dei playoff contro San Vendemiano lontano dal PalaMacchia. È infatti arrivata la temuta sentenza del Tribunale... 🔗Leggi su livornotoday.it

LBA Playoff Unipol 2025, definito il tabellone; Eurolega di Basket 2025 · Playoff, tabellone, classifica e dove vedere le partite in diretta; Final Eight Coppa Italia 2025: tabellone e programmazione; Aon Open Challenger: la stella del tennis Kei Nishikori allo stadio per Genoa-Verona. 🔗Cosa riportano altre fonti

Serie A, il tabellone playoff: Virtus-Venezia, Trento-Milano, Trapani-Reggio, Brescia-Trieste - L’ultima giornata di regular season della Serie A Unipol ha definito i piazzamenti delle prime 8 classificate che parteciperanno agli LBA Playoff Unipol 2025 che inizieranno ... 🔗pianetabasket.com

Playoff LBA 2025: tabellone, calendario, risultati e dove vedere le partite in TV e streaming. Subito Virtus Bologna-Venezia e Trento-Milano - BASKET, SERIE A - Sabato 17 maggia scatta la marcia dei playoff che si concluderà con la finale Scudetto che designerà la squadra campione d'Italia 2024-25. 🔗eurosport.it

Playoff Serie A basket 2025: accoppiamenti dai quarti alla finale, calendario, orari, tv - Una cosa è sicura: questa volta non ci sarà una finale scudetto tra Virtus Bologna e Olimpia Milano. L'esito dell'ultima giornata ha fatto sì che le due ... 🔗oasport.it