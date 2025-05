Basket Serie A | la Virtus piega Trapani al supplementare e chiude prima

Bologna, 11 maggio 2025 – Il sipario sulla regular season del campionato di Serie A di Basket cala con la Virtus Segafredo Bologna che dopo un tempo supplementarepiega 101-96 i Trapani Shark nel big match della trentesima giornata giornata e si prende il primo posto – con conseguente fattore campo favorevole per tutti i playoff – lasciando la seconda piazza ai siciliani. I bianconeri, sulle ali di Matt Morgan e Will Clyburn (top scorer del match con 28 punti), sono partiti fortissimo toccando anche il +13 nel primo quarto. Dall’altra parte, i siciliani hanno però cercato di non perdere contatto e, pur toccando anche il -16 nel corso del terzo quarto, hanno avuto la forza di imbastire – spinti dai 21 punti a testa di Justin Robinson e Paul Eboua – una rimonta culminata nel clamoroso sorpasso firmato dall’ex di serata Alibegovic a 5” dalla quarta sirena. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: la Virtus piega Trapani al supplementare e chiude prima

