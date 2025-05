Basket primo posto per la Virtus Bologna in Serie A Vittorie per Milano e Brescia completata la griglia playoff

La Serie A di Basket ha completato l’ultima giornata della stagione regolare 2025 emettendo così i verdetti in vista dei playoff: ecco cosa è successo quest’oggi.La Germani Brescia rispetta il fattore campo contro la Nutribullet Treviso per 114-91 grazie a 26 punti di Ivanovic e 18 di Amedeo Della Valle e si piazza al terzo posto in classifica con Trieste nel confronto dei playoff. Successo esterno della Bertram Derthona Tortona su una salva Vanoli Cremona per 94-99 con 19 punti di Vital e 14 punti con 10 rimbalzi di Gorham. Affermazione casalinga per l’Olimpia Milano contro la retrocessa Givova Scafati per 100-72 e quinto posto per i meneghini che affronteranno Trento in post-season (12 punti di Josh Nebo). Vittoria interna per l’Unahotels Reggio Emilia sul fanalino di corda Estra Pistoia per 86-72 e settima piazza per gli emiliani che incroceranno C nei quarti di finale (22 punti e 11 rimbalzi di uno scatenato Kenneth Faried). 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, primo posto per la Virtus Bologna in Serie A. Vittorie per Milano e Brescia, completata la griglia playoff

