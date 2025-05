Basket playout serie A2 | Libertas Livorno-Elachem Vigevano 106-100 | cuore immenso gioia amaranto dopo due supplementari

In un’epica battaglia sul parquet, la Libertas emerge vittoriosa dopo un'incredibile sfida che si è protratta in due tempi supplementari. Cinquanta minuti di intensità e adrenalina, dove il cuore e la determinazione hanno superato ogni ostacolo, guidati da un Banks straordinario, autore di 34 punti. La partita, caratterizzata da falli discutibili e assenze significative, scrive una pagina memorabile per la squadra e i suoi tifosi.

Due tempi supplementari, cinquanta minuti infernali a rincorrersi prima di giocarsi tutto punto a punto e una quantità di falli mai fischiata, con un finale senza lunghi di ruolo in campo. La Libertas la vince così, buttando veramente il cuore oltre ogni ostacolo, con un Banks fenomenale (34.

