Tre vittorie da conquistare al meglio delle cinque partite, la prima da blindare subito questa sera di domenica 11 maggio. È questo l'obiettivo della Libertas per centrare il traguardo salvezza prefisso a inizio stagione e che dovrà necessariamente essere raggiunto attraverso gli spareggi playout. 🔗Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Basket, playout serie A2 | Bi.Emme Service Libertas Livorno-Elachem Vigevano, gara 1 in diretta. Live

Basket, serie A2 | Ferraroni Juvi Cremona-Bi. Emme Service Libertas Livorno 107-95: amaranto condannati ai playout - I punti d'oro in ballo nella sfida salvezza vanno a Cremona, la Libertas invece si avvia ai playout. La sfida vinta dai padroni di casa 107-95 è rimasta in ballo al PalaRadi fino ai minuti conclusivi. Poi ha virato in direzione dei locali, che dal +1 del 35' hanno chiuso sul 107-95. Vanificando... 🔗Leggi su livornotoday.it

Basket, serie A2 | Carpegna Pesaro-Libertas Livorno 85-69: crollo amaranto nell'ultimo quarto, playout quasi certi - ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAY Non ingannino i 16 punti di differenza sul tabellone finale, ma ciò che conta è comunque un risultato che condanna quasi definitivamente ai playout la Libertas Livorno che alla Vitrifrigo Arena cede 85-69 alla Carpegna Pesaro dopo aver battagliato... 🔗Leggi su livornotoday.it

Basket, playout serie A2 | Libertas-Vigevano, Di Carlo carica gli amaranto: "Si vince con la difesa, domani sera dobbiamo essere 1-0" - Ultime ore di attesa prima della palla a due di domani, domenica 11 maggio, che alle 18 darà il via ai playout di serie A2 di basket con la prima sfida - si gioca al meglio delle cinque - tra Libertas Livorno ed Elachem Vigevano. In palio una stagione intera e una categoria che Fantoni e compagni... 🔗Leggi su livornotoday.it

Playoff A2, primo turno dolceamaro per le lombarde - Cantù batte in casa la Fortitudo Bologna, l'Urania Milano cade sul campo di Rieti. Juvi Cremona vittoriosa su Nardò nei playout salvezza. Stasera in campo la A per l'ultima giornata di regular season. 🔗rainews.it

A2 Playout - Nardò cade a Cremona con qualche rimpianto - Gara 1 dei playout va in archivio non senza qualche rimpianto per HDL Nardò Basket, che regala a JuVi Ferraroni Cremona il primo quarto sul quale i lombardi con ... 🔗pianetabasket.com

Playout Serie A2 Old Wild West 2024/25 – La preview delle gare 1 del weekend - CALENDARIOSi giocano le gare 1 dei Playout di Serie A2 Old Wild West: sabato 10 maggio in campo Juvi Cremona e Nardò, domenica 11 si affrontano Libertas ... 🔗basketinside.com

