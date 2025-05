Basket playoff serie B | Rucker San Vendemiano-Toscana Legno Pielle Livorno gara 1 88-94 | la decide sempre Leonzio biancoblu avanti 1-0

Al termine di una sfida mozzafiato, la Pielle conquista il palazzetto di Rucker con un punteggio di 88-94, portandosi così in vantaggio per 1-0 nella serie. Un match carico di emozioni, in cui i biancoblu hanno dominato con un eccezionale terzo quarto, per poi affrontare nel finale la tenace rimonta degli avversari, rendendo la vittoria ancora più avvincente e significativa.

Al termine di una partita bellissima la Pielle sbanca il palazzetto di Rucker con il punteggio di 88-94 si porta 1-0 nella serie. Un match dalle mille emozioni che ha visto i biancoblu prendere il controllo delle operazioni con un eccezionale terzo quarto e poi soffrire nel finale la rimonta di.

