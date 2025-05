Basket playoff buona la prima per la Rivierabanca In un clima da corrida i biancorossi vincono gara1

Il primo round della serie playoff tra Rivierabanca e Valtur Brindisi si è concluso con un emozionante 88-84, a favore della squadra di coach Dell’Agnello. La partita, ricca di colpi di scena, ha visto la Rivierabanca portarsi in vantaggio, siglando il primo punto della serie. Con nervi saldi e coraggio, i ragazzi hanno conquistato un successo fondamentale, lasciando presagire un playoff avvincente e ricco di tensione.

Il primo round va alla Rivierabanca. Che si porta 1-0 nel principio della serie contro la Valtur Brindisi, valida per i quarti di finale playoff della serie A2 Old Wild West. Ma al Flaminio è subito cardiopalma allo stato puro: i ragazzi di coach Dell’Agnello si impongono al fotofinish (88-84). 🔗Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Basket playoff, buona la prima per la Rivierabanca. In un clima da "corrida" i biancorossi vincono gara1

