Basket Malaga batte il Galatasaray e vince la Champions League

Si è appena conclusa la finalissima della Basketball ChampionsLeague e alla SUNEL Arena di Ano Liosia, in Grecia, sono scese in campo il Galatasaray e l’Unicaja Malaga. Le due formazioni, che in semifinale avevano battuto rispettivamente il La Laguna Tenerife e l’Aek Atene, si erano già affrontate nella fase degli ottavi di finale, con un successo a testa. Ecco come è andata.Parte meglio il Gala che trova i primi 4 punti del match, ma poi il primo quarto è nel segno degli spagnoli, con il Malaga che piazza un parziale di 10-0 per ribaltare la situazione. Botta e risposta da entrambi i lati del parquet, ma l’Unicaja mantiene sempre un paio di possessi di vantaggio, allungando nel finale del quarto per il 19-13 con cui si va al primo stop.Cinque punti consecutivi degli spagnoli, con la tripla di Kalinoski, valgono il primo vantaggio in doppia cifra del match a inizio secondo quarto. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, Malaga batte il Galatasaray e vince la Champions League

