Il 11 maggio 2025, Pistoia vive una giornata di emozioni contrastanti. Nonostante la sconfitta per 86-72 contro la UnaHotels Reggio Emilia, ben 200 tifosi seguono con passione la loro squadra nel viaggio verso la sfida finale. L'Estra Pistoia si congeda dalla Serie A, dopo la retrocessione decretata una settimana prima, portando con sé l'amore di una città che non smetterà mai di sostenere il proprio basket.

Pistoia, 11 maggio 2025 – L’amore totale di una città per il Basket che porta 200 tifosi a Reggio Emilia per una sfida che in realtà non aveva grande valore. Se non quello di salutare con orgoglio la Serie A. l’EstraPistoia perde in casa della UnaHotels Reggio Emilia per 86-72 e si congeda tristemente dalla massima Serie.Retrocessa una settimana fa in casa contro Cremona, la squadra di Okorn ha affrontato comunque a testa alta la più quotata formazione emiliana. Tenendo testa ai padroni di casa, mettendo anche la testa avanti nel secondo quarto. Poi si spegne nella ripresa, quando non riesce a trovare il canestro per oltre quattro minuti. Reggio Emilia prende pian piano il largo e conquista i due punti. La stagione si chiude qui. Un’annata da dimenticare. Adesso si aprono i possibili futuri scenari per Pistoia. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket: l’Estra Pistoia dice addio alla Serie A con un ko. Commovente abbraccio con 200 tifosi

