Basket Forlì perde gara1 a Cividale | finisce 90 a 85

Il quarto di finale dei playoff si complica per Forlì, che deve arrendersi a Cividale con un punteggio di 90-85. Nonostante l'ottima prestazione nei due quarti centrali, i biancorossi non riescono a contenere la forza offensiva di Lamb e Mastellari, autori di un totale di 43 punti. Martedì si svolgerà gara2, cruciale per il futuro di Forlì nella competizione.

Forlì, 11 maggio 2025 – Forlìfinisce ko in gara1 a Cividale ed è così subito sotto nel quarto di finale dei playoff. finisce 90-85 in favore della Ueb Gesteco, che si aggrappa alla verve offensiva di Lamb e di Mastellari (43 punti in due, 914 dall’arco). I biancorossi brillano per 15’ nei due quarti centrali, ma cedono dinanzi all’intensità friulana. Martedì si torna in campo per gara2.La Pallacanestro 2.015 subisce in avvio la furia offensiva di Lamb: 15 punti nel primo periodo e Cividale tocca il +8 (16-8) e quindi si mantiene sul +7 (25-18). L’Unieuro non si perde d’animo (25-24), nemmeno quando l’americano gialloblù torna a colpire (35-26). Anzi, la seconda frazione è tutta a trazione ospite. La Ueb Gesteco non segna mai dal campo e i biancorossi, con un break di 3-16, trovano il primo vantaggio (38-42), arrotondato poi da un preciso Perkovic (40-46). 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, Forlì perde gara1 a Cividale: finisce 90 a 85

