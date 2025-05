Basket B nazionale Play off | a Treviglio in gara-1 Jesi sconfitta 75-62

Martedì 13 maggio, alle ore 20:30, si svolgerà gara-2 tra Jesi e Treviglio, con la squadra di casa desiderosa di recuperare dopo la sconfitta di gara-1, terminata 75-62. La serie proseguirà a Jesi venerdì 16 maggio, al Palatriccoli, per gara-3. Tutti gli occhi saranno puntati sulla squadra jesina, chiamata a reagire per tenere vive le speranze di qualificazione.

Martedì 13 maggio ore 20,30 gara-2 sempre in Lombardia. gara-3 a Jesi venerdì 16 maggio al PalatriccoliJesi, 11 maggio 2025 – Niente da fare per Jesi in casa del Treviglio che aveva vinto il proprio Girone alla fine della stagione regolare. 75-62 il punteggio finale e martedì sera – palla a due alle 20.45 – si giocherà gara-2 sempre a Treviglio. Poi la serie si sposterà a Jesi con gara-3 fissata per venerdì 16 maggio.Primi due parziali tutti di marca locale, 18-12 e 18-13 per un complessivo di 36-25, il punteggio prima del riposo.Nelle ripresa il Treviglio sempre in vantaggio, con Jesi che prova ad avvicinarsi nell’ultimo periodo ma oramai la gara è segnata. Buona la prova di Berra che ha firmato 22 punti personali. TAV Treviglio Brianza – Tommaso Vecchiola 16 (22, 25), Giacomo Zanetti 13 (12, 35), Lionel Abega 12 (13, 15), Aleksandar Marcius 8 (47), Matteo Cagliani 8 (11, 25), Denis Alibegovic 7 (26, 14), Davide Reati 7 (25), Marco Restelli 3 (11), Luca Manenti (02), Luigi Sergio n. 🔗Leggi su .com

