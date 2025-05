Basket agevole vittoria per l’Unahotels Reggio contro Pistoia Ai playoff la sfida con Trapani

In breve da Zazoom:

Reggio Emilia, 11 maggio 2025 – L'Unahotels conquista una vittoria senza affanni contro la Pistoia, già retrocessa, chiudendo positivamente la regular-season. Ora la squadra si prepara ad affrontare i quarti di finale dei playoff, dove affronterà Trapani, reduce dalla sconfitta a Bologna. I biancorossi, pronti a dare il massimo, si avvicinano con determinazione all'importante appuntamento del prossimo weekend.

Reggio Emilia, 11 maggio 2025 – vittoria senza patemi, e senza troppe energie spese per l’Unahotels, che chiude la regular-season battendo la già retrocessa Pistoia. Ora l’attendono i quarti playoff, che inizieranno il prossimo weekend. In essi i biancorossi sfideranno, da settimi, Trapani, che perdendo a Bologna, ha lasciato la leadership proprio alle Vnere. I siculi, nella sfida con Reggio, avranno dalla loro il vantaggio del fattore campo.Riguardo al match contro l’Estra, primattori in casa reggiana uno scatenato Faried, ben coadiuvato da Barford, Smith e Uglietti, con Winston a dettare i ritmi. In avvio di gara ha prevalso la relativa intensità con cui le due formazioni hanno affrontato il match, questo ha prodotto punteggio relativamente basso e tanti errori, con score in equilibrio. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, agevole vittoria per l’Unahotels Reggio contro Pistoia. Ai playoff la sfida con Trapani

Ne parlano su altre fonti

Cesena Basket 2005: Vittoria Cruciale in Divisione Regionale 1 contro Casalecchio - Ottima risposta della Cesena Basket 2005 che, con le spalle al muro nel campionato di Divisione Regionale 1, si è ritrovata nel momento decisivo della stagione, conquistando un’ampia, meritata e importantissima vittoria interna (71-51) contro Casalecchio arrivata sabato sera al Palaippo contro la compagine leader del girone nel quale si mette in palio la salvezza. Per la squadra di coach Marco Vandelli è arrivato così il primo successo della seconda fase, che non basterà per archiviare la pratica salvezza, ma che di certo riporta la situazione in un piano ben diverso e corroborante. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

Basket, vittoria importante per la Benacquista Latina con Fabriano. Ora i play out - Arriva una vittoria importante e convincente per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che nell’ultima gara della regular season supera nettamente la Janus Ristopro Fabriano (84-57) giocando una partita solida e di grande lucidità. I nerazzurri, ancora in forze ridotte (Thioune in... 🔗Leggi su today.it

Basket Girls Ancona: Salvezza in Serie A2 Femminile con Vittoria Schiacciante - Una stagione di sofferenze, con una serie interminabile di sconfitte e poi alla fine, quando davvero contava, la svolta, con un finale entusiasmante che ha confermato il Basket Girls e Ancona in serie A2 femminile. Si è chiusa in maniera rapida quanto trionfale l’annata della squadra femminile di coach Luca Piccionne, che ha mantenuto la categoria dominando mercoledì al PalaScherma la gara 2 del primo turno dei playout contro il Torino: dopo aver vinto in maniera convincente a Venaria Reale (63-47), le doriche si sono ripetute in maniera ancor più netta in gara 2, 74-44. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

Ne parlano su altre fonti

Unahotels sfida Malaga in gara-2 di Basketball Champions League; Basket, Unahotels straripante: Sassari ko 84-58; La Virtus respinge la rimonta e vince a Reggio Emilia. Ivanovic: Abbiamo difeso molto bene; L'Olimpia Milano batte Reggio Emilia 108-106 in volata e si regala la Virtus Bologna ai quarti di Coppa Italia. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

LBA - Unahotels Reggiana vs Estra Pistoia: dove in TV, preview, diretta - Per l'ultima giornata di campionato 2024-25 la UNAHOTELS Reggio Emilia, dopo la sconfitta di Trento, ospita la già retrocessa Estra Pistoia, reduce dal k.o. contro Cremona. La vittoria ... 🔗pianetabasket.com

Brescia ruggisce, Reggio si arrende: è vittoria al PalaLeonessa - La Germani lotta, soffre, ma alla fine fa sua una partita sporca e complicata. Al PalaLeonessa i biancoblù piegano una UNAHOTELS Reggio Emilia mai doma e si prendono due punti d'oro, al termine di una ... 🔗today.it

Unahotels sfida Malaga in gara-2 di Basketball Champions League - Archiviata l’agevole vittoria sul campo di Scafati, è già tempo di proiettare mente e cuore a gara-2 dei quarti di finale di Basketball Champions League. Domani sera alle ore 20, la Unahotels riceve ... 🔗sport.quotidiano.net