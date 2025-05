Basilea l' arrivo di Lucio Corsi all' Eurovision Song Contest

In breve da Zazoom:

A Basilea inizia la settimana dell'Eurovision Song Contest, giunto alla sua sessantanovesima edizione. L'Italia è rappresentata da Lucio Corsi, secondo classificato a Sanremo, mentre San Marino punta su Gabry Ponte con

Eurovision 2025, Topo Gigio portavoce dell'Italia, BigMama new entry. Lucio Corsi già a Basilea: «Non miro alla vittoria» - «Io non miro alla vittoria, anche perché penso che l'Eurovision e la musica non è una competizione ma per me è una festa», sono queste le prime parole di Lucio Corsi in terra svizzera, appena atterrato a Basilea, dove tra pochi giorni rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest 2025. Parole rilasciate in collegamento con la conferenza stampa Rai di presentazione dello show che andrà in onda martedì 13 maggio e giovedì 15 maggio (semifinali) su Rai 2, Rai Radio2 e RaiPlay, per poi in occasione della finale, alla quale l'Italia è classificata di diritto in quanto una delle Big Five, ...