Barzago vandalizzata la cappella della Madonna di Fatima Il sindaco | Gesto spregevole

Barzago (Lecco), 11 maggio 2025 – La teca dellaMadonna di Fatima presa a sassate. È stata lapidata anche quella dei tre pastorelli: Lucia Santos, Francesco e Giacinta Marto, a cui la Madonna di Fatima sarebbe apparsa. Lumini votivi e fiori sono stati invece rovesciati a terra.“Un vile attacco contro la cappelladellaMadonna di Fatima”, denuncia il sindaco di Barzago, Melissa Cereda. Probabilmente la notte scorsa, i vandali hanno preso di mira appunto la cappelladellaMadonna di Fatima di Barzago. È successo quindi alla vigilia della Festa della Mamma, nata in onore di Maria, la madre di Gesù. I teppisti hanno distrutto a sassate i vetri sia della teca in cui è riposta la statua dellaMadonna, sia dei tre pastorelli. Hanno pure buttato a terra i ceri, i vasi di fiori e altri arredi.Un Gestospregevole“Un Gestospregevole, avvenuto in un luogo sacro e simbolico, che ha visto la rottura dei vetri della statua, la distruzione di candele e di altri simboli religiosi, colpendo non solo un simbolo cristiano, ma anche un emblema universale di maternità, amore e protezione – sono le parole del sindaco -. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Barzago, vandalizzata la cappella della Madonna di Fatima. Il sindaco: “Gesto spregevole”

