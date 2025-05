Barone Lega | Sanità al collasso reparti saturi in Campania e nel Sannio

Tempo di lettura: 2 minuti“I dati diffusi da FADOI fotografano una situazione drammatica: il 45% dei reparti di medicina interna in Campania è in overbooking, il 90% denuncia carenze croniche di personale. Questo significa repartisaturi, pazienti ammassati su barelle nei corridoi, medici e infermieri allo stremo. A Benevento, come nel resto della regione, paghiamo il prezzo di politiche sbagliate, di tagli e scelte miopi portate avanti da De Luca, dal Pd e dagli alleati in tutti questi anni”. A dirlo è Luigi Barone, responsabile Enti Locali della Lega Salvini Premier in Campania. “All’ospedale San Pio di Benevento ieri il reparto di medicina d’urgenza su 18 posti letto ne impegnava 17, quello di medicina generale su 18 posti ne occupava 16. Insomma la situazione è molto complicata dappertutto ma nel Sannio è gravissima perché abbiamo un solo ospedale pubblico realmente funzionante visto che quello di Sant’Agata, purtroppo, per scelte scellerate di De Luca, del Pd e dei suoi alleati non si vuole rendere fruibile, anzi si vuole condurre a ‘morte lenta’”, aggiunge Barone che prosegue: “Non possiamo più permettere che la Sanità venga sacrificata sull’altare della propaganda e del clientelismo. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Barone (Lega): “Sanità al collasso, reparti saturi in Campania e nel Sannio”

“Sanità al collasso, reparti saturi nel Sannio”: la denuncia del leghista Barone - “I dati FADOI confermano l’emergenza: in Campania il 45% dei reparti di medicina interna è in overbooking e il 90% soffre carenze croniche di personale. Questo si traduce in barelle nei corridoi e personale allo stremo”: questa la denuncia, tramite … ContinuaL'articolo “Sanità al collasso, reparti saturi nel Sannio”: la denuncia del leghista Barone proviene da Fremondoweb. 🔗Leggi su fremondoweb.com

