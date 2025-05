Bari protagonista di ' Storia delle nostre città' in onda su Rai Storia

Città di mare e di fede, Bari si svela come un crocevia di culture e commerci nella nuova puntata di 'Storia delle nostre città', in onda lunedì 12 maggio alle 22.10 su Rai Storia. Con radici che affondano nell'Età del Bronzo, la città vecchia racconta secoli di storia e evoluzione, offrendo uno spaccato vivace del suo passato e della sua identità unica.

Città di mare e di fede, approdo, porto, luogo di commercio e incontro di culture: è Bari la protagonista di 'Storia delle nostre città', in onda lunedì 12 maggio alle 22.10 su Rai Storia. L'insediamento più antico nella penisola su cui sorge la città vecchia risale all'Età del Bronzo

