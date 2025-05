Barcellona batte Real Madrid 4-3 nel Clasico decisivo per la Liga

Ancora una partita show con gol a raffica nel destino del Barcellona ma con un esito diverso rispetto al ko in Champions contro l'Inter. Nel Clasicodecisivo per la Liga i blaugrana superano 4-3 i rivali storici del RealMadrid mettendo una ipoteca sul suo 28o titolo spagnolo con 7 punti di vantaggio a tre giornate dal termine del massimo campionato iberico.Un match spettacolare con diversi capovolgimenti di fronte. Parte forte il RealMadrid che va in vantaggio subito 2-0 con Mbappe' che alla fine firmerà una tripletta (5' su rigore, 14' e 70'), poi Yamal e compagni danno il via alla rimonta vittoriosa (19' Garcia, 32' Yamal, 34' e 45' Raphina). 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Barcellona batte Real Madrid 4-3 nel Clasico, decisivo per la Liga

