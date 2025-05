Bambini armati contro la polizia operazione ad alta tensione – Video

(Adnkronos) – Due Bambini puntano una pistola contro la polizia, gli agenti li convincono a gettare l'arma in un'operazione ad altissima tensione. Il Dipartimento di polizia di Bernalillo, in New Mexico, ha diffuso le immagini dell'intervento degli agenti per disarmare due Bambini di 7 e 9 anni, in possesso di una pistola carica. Gli agenti, con . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Bambini armati contro la polizia, operazione ad alta tensione - Video

Bambini armati contro la polizia, operazione ad alta tensione - Video - Due bambini puntano una pistola contro la polizia, gli agenti li convincono a gettare l'arma in un'operazione ad altissima tensione. Il Dipartimento di polizia di Bernalillo, in New Mexico, ha diffuso ... 🔗adnkronos.com

Due bambini minacciano polizia con pistola in new mexico, agenti li disarmano senza feriti in operazione ad alto rischio - Due bambini di 7 e 9 anni a Bernalillo, New Mexico, sono stati disarmati dalla polizia con proiettili a salve; il dipartimento ha evitato procedimenti penali puntando su assistenza e prevenzione. 🔗gaeta.it

