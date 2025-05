Ballando con le Stelle ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Sabato 28 settembre si è aperto il sipario sulla nuova attesissima edizione di Ballando con le Stelle. Nel 2024 la conduttrice Milly Carlucci è tornata ad accogliere sulla pista ballo più famosa della TV grandi nomi dello spettacolo e nuovi volti, pronti a mettersi in gioco tra coreografie e votazioni.Un cast variegato che vede, tra gli altri, la partecipazione di Sonia Bruganelli, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini e i Cugini di Campagna. Immancabile anche la giuria, composta ancora una volta da Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. Sono tante le sorprese che la prima serata di Ballando riserva ai telespettatori. Scopriamo come seguire la diretta e vedere la replica in TV e streaming. comevedere la puntata di Ballando con le Stelle in diretta TVBallando con le Stelle è ormai da anni un appuntamento fisso del weekend. 🔗Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Ballando con le Stelle, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Potrebbe interessarti su Zazoom: Lazio-Juventus Serie A oggi alle 18: formazioni ufficiali, orario e dove vedere il match in tv e streaming - La sfida Lazio-Juventus apre il sabato della 36ª giornata di Serie A e si gioca oggi, sabato 10 maggio, alle ore 18:00 allo stadio Olimpico. In palio punti pesanti per la corsa al quarto posto, ultimo valido per la qualificazione alla prossima Champions League.

Cosa riportano altre fonti

Ballando con le Stelle, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata - Sabato 28 settembre si è aperto il sipario sulla nuova attesissima edizione di Ballando con le Stelle. Nel 2024 la conduttrice Milly Carlucci è tornata ad accogliere sulla pista ballo più famosa della TV grandi nomi dello spettacolo e nuovi volti, pronti a mettersi in gioco tra coreografie e votazioni.Un cast variegato che vede, tra gli altri, la partecipazione di Sonia Bruganelli, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini e i Cugini di Campagna. 🔗Leggi su tutto.tv

Ballando con le Stelle, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata - Sabato 28 settembre si è aperto il sipario sulla nuova attesissima edizione di Ballando con le Stelle. Nel 2024 la conduttrice Milly Carlucci è tornata ad accogliere sulla pista ballo più famosa della TV grandi nomi dello spettacolo e nuovi volti, pronti a mettersi in gioco tra coreografie e votazioni.Un cast variegato che vede, tra gli altri, la partecipazione di Sonia Bruganelli, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini e i Cugini di Campagna. 🔗Leggi su tutto.tv

Ballando con le Stelle, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata - Sabato 28 settembre si è aperto il sipario sulla nuova attesissima edizione di Ballando con le Stelle. Nel 2024 la conduttrice Milly Carlucci è tornata ad accogliere sulla pista ballo più famosa della TV grandi nomi dello spettacolo e nuovi volti, pronti a mettersi in gioco tra coreografie e votazioni.Un cast variegato che vede, tra gli altri, la partecipazione di Sonia Bruganelli, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini e i Cugini di Campagna. 🔗Leggi su tutto.tv

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Sonia Bruganelli, lo sfogo social dopo le critiche a \ Video Sonia Bruganelli, lo sfogo social dopo le critiche a \

Ne parlano su altre fonti

“Ballando con le stelle”: la coppia vincitrice dell’undicesima puntata del 2024 e la classifica; Ballando con le Stelle, ecco chi vince: la soffiata prima della diretta, finale rovinato? | .it; Ballando con le Stelle si ferma: ecco perché non andrà in onda la puntata del 7 dicembre 2024; Angelo Madonia fuori da Ballando con le Stelle. Ecco cosa è successo. Ora chi ballerà con Federica Pellegrini?. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sognando Ballando con le Stelle, stasera su Rai 1: ospiti, coppie, giuria, anticipazioni di venerdì 9 maggio - Oggi, venerdì 9 maggio, in prima serata su Rai1, il nuovo show di Milly Carlucci Sognando Ballando con le Stelle, che celebra i 20 anni del dance show più famoso del piccolo schermo. 🔗comingsoon.it

Stasera in tv “Sognando… Ballando con le stelle”, ma anche “Tradimento” e un film da brividi che ruba il sonno: cosa vedere - Stasera tutti incollati alla tv: da "Sognando... Ballando con le stelle" a un horror da togliere il sonno, ma anche "Tradimento", cosa vedere. 🔗abruzzo.cityrumors.it

Sognando Ballando con le Stelle, prima puntata: subito fuori Yoyo Flow - La cronaca della prima puntata di Sognando Ballando con le Stelle, in onda in prima serata su Rai 1 venerdì 9 maggio 2025 ... 🔗davidemaggio.it