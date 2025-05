Baldi | Distretto sano | attacco con fini politici

Nelle prime ore di fiera, dagli stand di OroArezzo, parla Maurizio Baldi, presidente di Confartigianato Imprese Arezzo. Un’apertura con entusiasmo e grandi arrivi ma con un retrogusto amaro. Sì, perché tra gli imprenditori si è anche parlato dell’inchiesta del programma di Rai3 Far West. "Arezzo, i nuovi schiavi dell’oro", che denuncia condizioni e contratti di lavoro irregolari per gli operai del settore orafo aretino. O almeno, per quelli intervistati. All’indomani della messa in onda tra gli espositori in fiera "molti sono meravigliati"."Il tempismo per far uscire il servizio a ridosso dell’apertura dell’evento - continua Baldi - lo fa sembrare un attacco con finalità politiche".Quello che va sottolineato è il valore del settore orafo per il territorio aretino, che resiste nonostante gli scossoni nella nuova era Trump, tra minacce di nuovi dazi e mercati in bilico, un elemento di fragilità in più per le aziende, che proprio grazie alle fiere come Oro Arezzo cercano nuovi compratori e mercati. 🔗Leggi su Lanazione.it

