Ci ha sempre messo la faccia, Marco Baldassini. E lo ha fatto anche ieri all’Anello d’Oro, quando guardando Luigi Leonarduzzi (presidente provinciale di Italia Viva) ha chiesto garanzie al partito nel tenere la barra spostata a sinistra. "Abbiamo una linea nazionale chiara. E nelle Marche sosteniamo la candidatura di Matteo Ricci alle Regionali". Quindi, nel ringraziare Baldassini per "l’enorme lavoro svolto" e invitandolo a "tenere fede ai patti elettorali", Leonarduzzi ha sentenziato: "La nostra appartenenza al centrosinistra è matematica". Allora, ricevute le delucidazioni, l’annuncio di Baldassini per una staffetta della quale lui, coerentemente, non ne ha mai fatto mistero: "Tra lunedì e martedì darò le dimissioni".Quindi scoccherà l’ora dell’ex preside Maria Ambrogini, rappresentante di quei Riformisti che lo sostennero alle Amministrative 2023. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Baldassini lascia, in Consiglio ecco Ambrogini