Bagnaia da zero spaccato al GP di Le Mans il gap con Marquez è imbarazzante | “Difficile da accettare”

Il pilota italiano sfoga tutta la propria frustrazione per come sono andate le cose nella Sprint e in gara. "Ero abituato ad altro. non avere feeling con la moto rende tutto più complicato perché non riesco a risolvere i miei problemi". 🔗Leggi su Fanpage.it

Segui queste discussioni sui social

È spesso all'estero ma ha deciso di risiedere a Pesaro e di pagare le tasse in ItaliaÈ Pecco Bagnaia, campione di MotoGPCampione sulla pista, campione italiano#bagnaia #ducati #moto #motogp #italia Leggi la discussione

#MotoGp: #Bagnaia trionfa in Malesia e tiene aperta la corsa al titolo MotoGP it&utm_medium=mastodon Leggi la discussione

Ne parlano su altre fonti

LIVE MotoGP, GP Qatar 2025 in DIRETTA: buon inizio di Bagnaia nelle pre-qualifiche - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVELA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 13.30 E ALLE 17.0019.13 Martin, al rientro, è 15° a 1.359. Addirittura 18° Bezzecchi a un secondo e mezzo. Tanta fatica per l’Aprilia.19.13 Marc Marquez al comando davanti ad Alex Marquez, Bagnaia, Mir, Acosta, Quartararo, Zarco, Di Giannantonio, Binder e Morbidelli.19.11 Alex Marquez si porta in seconda piazza a 0. 🔗Leggi su oasport.it

Gp d’Argentina di MotoGp, Marc Marquez vince la Sprint. Bagnaia è terzo - Marc Marquez vince anche la Sprint in Argentina e continua il monologo nella MotoGp 2025. Lo spagnolo della Ducati oggi 15 marzo si impone nella gara breve sul tracciato di Termas de Rio Hondo precedendo il fratello Alex, secondo in sella alla Ducati Gresini.Pecco Bagnaia, con l’altra Ducati ufficiale, è terzo. Quarto posto per la Honda del francese Johann Zarco, che precede 3 piloti italiani: Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli. 🔗Leggi su ilfaroonline.it

LIVE MotoGP, GP Qatar 2025 in DIRETTA: Marquez devastante, Bagnaia cresce alla distanza. Alle 19.00 le pre-qualifiche - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVELA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 13.30 E ALLE 17.0015.32 Pecco Bagnaia chiude in 1:52.871 terzo a 583 millesimi dal compagno di box.15.31 Attenzione! Caduta per Jack Miller in curva 4! Gran botto per l’australiano che se la cava senza graffi. Marc Marquez deve rallentare mentre era ancora sotto il suo tempo precedente.BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA FP1! Marc Marquez attenta al muro dell’1:52! 1:52. 🔗Leggi su oasport.it

Se ne parla anche su altri siti

Bagnaia da zero spaccato al GP di Le Mans, il gap con Marquez è imbarazzante: Difficile da accettare; MotoGP, Ducati si mette di traverso: no ai test Aprilia per Martin. Brivio su Marquez-Bagnaia: Situazione difficile. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Bagnaia da zero spaccato al GP di Le Mans, il gap con Marquez è imbarazzante: “Difficile da accettare” - Il pilota italiano sfoga tutta la propria frustrazione per come sono andate le cose nella Sprint e in gara. “Ero abituato ad altro… non avere feeling con la moto rende tutto più complicato perché non ... 🔗fanpage.it

Bagnaia, gira tutto storto: “Uno dei miei tre weekend peggiori. Scelte della Race Direction non avevano senso” - Ennesima giornata da dimenticare per il #63 della Ducati, che è caduto nel corso del primo giro ed è arrivato 16° al traguardo ... 🔗formulapassion.it

MotoGP | Bagnaia: "Avevo la stessa strategia di Zarco, ma quando le cose girano male..." - "Penso che sia la prima volta che faccio zero sia sabato che domenica, quindi non siamo riusciti a portare a casa niente. Andavo forte, ma continuo a non avere feeling davanti e sul bagnato questa ... 🔗msn.com