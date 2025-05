Avigliana in festa per i nati nel 2024 | libri e musica in dono

I genitori dei bambini e delle bambine nate nel 2024 sono invitati alla festa di benvenuto che si terrà sabato 17 maggio 2025 alle 10,30 al parco Alveare verde di Avigliana, o in caso di maltempo, presso la palestra del centro La Fabrica. I progetti nati per Leggere e nati per la musica sono.

