Avellino, in piazza per la Giornata Internazionale dell'Infermiere: tra ascolto, cura e presenza

In occasione della Giornata Internazionale dell'Infermiere, l'Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Avellino è sceso in piazza.

Avellino celebra la Giornata Internazionale dell’Infermiere: professionisti in piazza per salute e prevenzione - Si è svolta questa mattina in Piazza Libertà la manifestazione organizzata dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Avellino in occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, che si celebra ogni 12 maggio in onore della nascita di Florence Nightingale.Una piazza... 🔗Leggi su avellinotoday.it

Giornata Internazionale della Donna: l'impegno dei Carabinieri di Avellino nella lotta contro la violenza di genere - L’8 marzo, Giornata internazionale dei diritti delle donne, rappresenta un momento di riflessione sulla lotta per l’emancipazione femminile e sui diritti delle donne. Sebbene venga spesso chiamata “Festa della donna”, la giornata ha un valore ben più profondo e si avvicina maggiormente alla... 🔗Leggi su avellinotoday.it

Giornata Internazionale della Donna, Piazza Unione Europea si colora grazie al progetto "Cintura Rosa" - Piazza Unione Europea si coloro nella Giornata internazionale della donna grazie al progetto "Cintura Rosa", fortemente voluto dalla New Studio Fitness in collaborazione con altre realtà sportive, coordinate dall’esperto allo sport Francesco Giorgio e patrocinato dal Coni e dallo Csen... 🔗Leggi su messinatoday.it

Avellino celebra la Giornata Internazionale dell’Infermiere: appuntamento l’11 maggio in Piazza Libertà - Anche quest’anno Avellino si unisce alle celebrazioni per la Giornata Internazionale dell’Infermiere, che ricorre ogni 12 maggio in onore della nascita di Florence Nightingale, pioniera dell’assistenz ... 🔗irpiniaoggi.it

Giornata Mondiale della Croce Rossa: Formazione e Simboli in Piazza Libertà ad Avellino - In occasione dell’8 maggio, Giornata Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, il Comitato della Croce Rossa di Avellino, presieduto da Stefano Sartorio, ha organizzato una mattinata d ... 🔗irpiniaoggi.it

Giornata Mondiale della Croce Rossa, manovre salvavita in Piazza Libertà - La Croce Rossa Italiana – Comitato di Avellino, l’8 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa, dà appuntamento ad Avellino in Piazza Libertà, per una mattinata dedicata alla preve ... 🔗irpinianews.it