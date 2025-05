Avellino celebra la Giornata Internazionale dell’Infermiere | professionisti in piazza per salute e prevenzione

Si è svolta questa mattina in piazza Libertà la manifestazione organizzata dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Avellino in occasione della GiornataInternazionaledell’Infermiere, che si celebra ogni 12 maggio in onore della nascita di Florence Nightingale.Una piazza. 🔗Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Avellino celebra la Giornata Internazionale dell’Infermiere: professionisti in piazza per salute e prevenzione

Segui queste discussioni sui social

Antony #Iannarilli, personalità e carisma al servizio dell’#Avellinohttps://lacasadic.com/news-serie-c/i… Leggi la discussione

Con la promozione in #SerieB dell’#Avellino scattato l’obbligo di riscatto per il terzino Andrea #Cagnano dal #SudtirolContratto fino al 2027#calciomercato Leggi la discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

La Galleria dell’Accademia di Firenze celebra la Giornata internazionale della donna con l'ingresso gratuito per tutte le visitatrici - La Galleria dell’Accademia di Firenze celebra, come ogni anno, la Giornata internazionale della donna con un’apertura gratuita riservata a tutte le donne. La Giornata internazionale dei diritti delle donne si celebra in Italia a partire dall’8 marzo 1922 e nasce per rivendicare la centralità... 🔗Leggi su firenzetoday.it

Sciara celebra la Giornata internazionale della Donna con la scrittrice Stefania Auci - In occasione della Giornata internazionale della Donna, il Comune di Sciara ha avuto l’onore di ospitare la nota scrittrice Stefania Auci, autrice del bestseller “I Leoni di Sicilia”. L’incontro, dal titolo “Dalle nostre nonne a noi… la storia delle donne in Sicilia”, è stato un’occasione... 🔗Leggi su palermotoday.it

"Ifigenia: il coraggio di essere donna", l’istituto comprensivo di Bucchianico celebra in un incontro tra teatro e scuola la Giornata internazionale delle donne - «Ifigenia: il coraggio di essere donna»: è questo il titolo dell’incontro organizzato dall’istituto comprensivo statale di Bucchianico, con il patrocinio del Comune di Vacri, per celebrare la Giornata internazionale della donna, proseguendo il percorso avviato lo scorso anno con il primo convegno... 🔗Leggi su chietitoday.it

Ne parlano su altre fonti

Avellino celebra la Giornata Internazionale dell’Infermiere: appuntamento l’11 maggio in Piazza Libertà; Avellino celebra la Croce Rossa, sindaco Nargi: Orgogliosa ed emozionata nel ricevere la bandiera; Avellino celebra l’impegno della Croce Rossa: solidarietà, formazione e presenza sul territorio nella Giornata Mondiale del 8 maggio; Giornata Mondiale della Croce Rossa Nargi ai volontari: siete il nostro orgoglio. 🔗Cosa riportano altre fonti

Avellino celebra la Giornata Internazionale dell’Infermiere: appuntamento l’11 maggio in Piazza Libertà - Anche quest’anno Avellino si unisce alle celebrazioni per la Giornata Internazionale dell’Infermiere, che ricorre ogni 12 maggio in onore della nascita di Florence Nightingale, pioniera dell’assistenz ... 🔗irpiniaoggi.it

Giornata internazionale dell’infermiere, tra riconoscimenti e sfide aperte - Il 12 maggio 2025, in tutto il mondo, si celebra la Giornata internazionale dell’infermiere, data che coincide con l’anniversario della nascita di Florence Nightingale , considerata la fondatrice dell ... 🔗informazione.it

Giornata Mondiale della Croce Rossa: Formazione e Simboli in Piazza Libertà ad Avellino - In occasione dell’8 maggio, Giornata Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, il Comitato della Croce Rossa di Avellino, presieduto da Stefano Sartorio, ha organizzato una mattinata d ... 🔗irpiniaoggi.it

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: