Autostrada dell' acqua terminati i lavori Publiacqua | servizio tornato regolare

Lavori per l'Autostrada dell'acqua, giornata da bollino nero. Rubinetti a secco: ecco cosa fare - Prato, 10 maggio 2025 – Un piano straordinario per un intervento eccezionale. Prato si prepara ad affrontare la maxi-operazione di raddoppio dell'Autostrada dell'acqua. I lavori, iniziati venerdì e destinati a protrarsi fino alla mattinata di domani, comporteranno abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua diffuse su tutto il comune e in parte della provincia soprattutto per la giornata di oggi.