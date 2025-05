Autostrada dell' acqua terminati i lavori Publiacqua | servizio tornato regolare

Il servizio idrico nelle zone colpite dall'intervento sull'Autostrada dell'Acqua è tornato alla normalità. Dopo la tarda serata di sabato e durante la notte, le pressioni si sono stabilizzate, garantendo un approvvigionamento regolare anche per le utenze in condizioni più critiche. La situazione è sotto controllo e continua a monitorare eventuali sviluppi.

"Il servizio è regolare su tutto il territorio dei Comuni interessati dall'intervento sull'Autostradadell'acqua. Tra la tarda serata di sabato e la notte le pressioni si sono regolarizzate ovunque e l'approvvigionamento risulta regolare anche alle utenze in situazione potenzialmente più critica.

