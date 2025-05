Auto in fiamme La conducente riesce ad accostare e mettersi in salvo

Prima il fumo dal cofano, subito dopo l'incendio. L'Automobilista è riuscita giusto in tempo ad accostare l'Auto e scappare fuori, prima che venisse completamente avvolta dal fuoco con lei dentro. Il rogo è divampato nel primo pomeriggio di ieri a Traona, non lontano dalla stazione. Le fiamme hanno distrutto una Jeep Renegade guidata da una donna. A innescare il rogo probabilmente è stato un guasto meccanico. I vigili del fuoco di Morbegno hanno spento l'incendio.

