Non c’è pace per il terzo lotto dell’Aurelia Bis. Uno dei tre stralci, quello A – tra lo svincolo di Via del Forno a quello di via Buonviaggio – detenuto dalla Ici Costruzioni, è ancora fermo al palo, con i lavoratori nuovamente senzastipendio da due mesi e poche, pochissime certezze sul futuro. Motivi sufficienti per animare le proteste dei sindacati, pronti a scendere nuovamente in piazza per rivendicare i diritti dei lavoratori per una Situazione che lo scorso gennaio – pur tra promesse e qualche dubbio, dopo le prime criticità analoghe a quelle attuali – sembrava finalmente ripianata con la promessa dell’azienda (titolare anche dell’appalto dell’Aurelia Bis a Savona) di presentare un piano di risanamento economico finanziario aziendale entro marzo e la progressiva ripresa dei lavori, sullo sfondo di una possibile vendita dell’azienda. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aurelia Bis, altro stop. Operai senza stipendio. I sindacati in trincea: "Situazione surreale"

