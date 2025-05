Aumentano le bollette e diminuiscono i servizi per la raccolta rifiuti

Nel corso del 2025, l’Amministrazione Comunale di Cinigiano ha adottato alcune decisioni che hanno suscitato molte preoccupazioni tra i cittadini e le opposizioni. Al grido "Aumentano le bollette e diminuiscono i servizi" il gruppo di opposizione si trova molto in contrasto con le scelte dell’amministrazione guidata dal sindaco Luciano Monaci. In particolare, quello che critica il capogruppo di opposizione, Giovanni Lanzini (foto), è che si sono verificati due aumenti delle tariffe sui rifiuti, con le bollette che sono cresciute mediamente del 10%. "Questa scelta – spiega Lanzini - ha generato malcontento, soprattutto perché si è deciso di approvare il progetto di SEI Toscana, che ha comportato una significativa riduzione del servizio di raccolta dei rifiuti nei centri storici di Cinigiano, Sasso d’Ombrone e Castiglioncello Bandini". 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Aumentano le bollette e diminuiscono i servizi per la raccolta rifiuti"

Potrebbe interessarti su Zazoom: Meloni oggi in Senato per il premier time: dazi, bollette, migranti e riforme - La scena politica italiana si concentra su Palazzo Madama, dove Giorgia Meloni interviene alle 13:30 per il premier time, rinviato a seguito della scomparsa del Pontefice.

Cosa riportano altre fonti

“I costi aumentano e i servizi diminuiscono", il Pd tuona contro i rincari per il trasporto marittimo - “I costi aumentano e i servizi diminuiscono, un bel paradosso direi. Specie nella misura in cui il tema è una continuità territoriale che andrebbe garantita oltre che ben difesa da chi proprio un’isola governa”. Così il segretario provinciale messinese del Partito Democratico, Armando Hyerace... 🔗Leggi su messinatoday.it

Sanità Abruzzese in Crisi: Tasse Aumentano, Servizi Diminuiscono - Pescara - Il deficit sanitario regionale supera i 120 milioni, spingendo la Giunta ad aumentare l'IRPEF; cittadini e sindacati protestano per servizi sanitari insufficienti. La sanità abruzzese affronta una crisi finanziaria senza precedenti, con un disavanzo che nel primo trimestre del 2025 ha già superato i 120 milioni di euro, ben oltre le previsioni iniziali di 81 milioni . Per far fronte a questa emergenza, la Giunta regionale, guidata dal presidente Marco Marsilio, ha deliberato un aumento delle addizionali IRPEF, misura che ha scatenato un acceso dibattito politico e sociale. 🔗Leggi su abruzzo24ore.tv

L’inflazione raggiunge il 2% a marzo, aumentano bollette e spesa alimentare - L’inflazione continua ad aumentare in Italia. A marzo i prezzi dei beni al consumo sono cresciuti dello 0,4%, facendo segnare il quarto mese consecutivo di risalita. Il dato è in netta crescita rispetto al 2024 e ha raggiunto il 2% annuo, considerato dagli economisti la soglia per un sistema in crescita sana.A determinare questo improvviso balzo di quasi mezzo punto percentuale sono soprattutto i cosiddetti beni volatili, come energia e alimentari, che sono esclusi dall’inflazione di fondo. 🔗Leggi su quifinanza.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Carovita a Palermo, la protesta delle pentole vuote Video Carovita a Palermo, la protesta delle pentole vuote

Su questo argomento da altre fonti

Aumentano le bollette e diminuiscono i servizi per la raccolta rifiuti; Bollette in calo per luce e gas: cosa cambia per i clienti vulnerabili (e non solo); Perché il blocco del transito di gas dall'Ucraina non è la vera ragione dell'aumento dei prezzi; Luce e gas, in arrivo una nuova stangata «Spenderemo 270 euro in più all’anno». 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Bollette, nuova stangata sul gas: famiglie in allarme. Ecco quanto aumentano davvero le tariffe con gli ultimi rincari - Le bollette del gas aumentano del 3% a febbraio rispetto a gennaio per il servizio di tutela. Gli effetti sulle famiglie Le bollette del gas aumentano del 3% a febbraio rispetto a gennaio per il ... 🔗msn.com

Bollette gas, sul mercato libero si risparmia con il prezzo variabile - Il prezzo indicizzato consente di risparmiare fino a 130 euro rispetto alla tutela, mentre il prezzo fisso è oggi meno allettante. Anche perché l’indice ... 🔗repubblica.it

Bollette del gas aumentano: 64 euro in più all'anno (e adesso è rischio stangata invernale) - Tornano ad aumentare le bollette del gas ... dell'Energia che riguardano ormai solo i clienti vulnerabili nel servizio di tutela, il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo ... 🔗msn.com