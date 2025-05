Auguri per la Festa della mamma 2025 | le frasi famose e belle da inviare oggi 11 maggio alla mamma

La Festadellamamma è nata a metà degli anni ’50 e condensa esigenze commerciali e religiose. maggio è il mese dedicato alla Madonna, la madre di tutte le mamme, ed è il periodo in cui spuntano i fiori, da regalare alle mamme. Non a caso, a promuovere la giornata fu Raoul Zaccari, senatore e sindaco di Bordighera, assieme a Giacomo Pallanca, presidente dell’Ente Fiera del Fiore e della Pianta Ornamentale della stessa città. E quando le parole ci mancano, trovare la frase giusta può fare davvero la differenza. Ecco perché abbiamo deciso di raccogliere in questo articolo idee e suggerimenti per gli Auguri di una buona Festadellamamma nel modo più originale e speciale possibile.Citazioni e frasifamose per Auguri speciali per la FestadellamammaSe preferiamo affidarci alle parole di scrittori, poeti o pensatori, esistono tante citazioni famose che raccontano la maternità con profondità e poesia. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Auguri per la Festa della mamma 2025: le frasi famose e belle da inviare, oggi 11 maggio, alla mamma

L'11 maggio 2025 celebriamo una delle ricorrenze più sentite dell'anno: la Festa della Mamma. Una giornata che unisce affetto, gratitudine e memoria, dedicata a tutte le madri del mondo, simbolo di amore incondizionato. Un po' di storiaLe origini della Festa della Mamma affondano le radici nell'antichità. I Greci e i Romani dedicavano culti alle divinità femminili legate alla fertilità e alla maternità, come Rea e Cibele.

Buona Festa della Mamma 2025, le immagini e le gif più belle da scaricare gratis per gli auguri dell’11 maggio - Quest’anno la Festa della Mamma cade l’11 maggio. È una festa che non ha una data fissa. In Italia si celebra sempre la seconda domenica di maggio. In questo articolo vi lasciamo una selezione di immagini e Gif tutte gratuite che potete scaricare e usare per fare gli auguri su WhatsApp, Instagram o Facebook.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

In occasione della Festa della Mamma, Mediaset rivolge un pensiero affettuoso a tutte le mamme con una campagna televisiva dedicata, in onda da sabato 10 a domenica 11 maggio su tutte le reti del Gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi. Lo spot è un omaggio al profondo legame che unisce genitori e figli, al di là del nome con cui viene chiamata una mamma: mà, mammina, madre, mamy o qualsiasi altro appellativo affettuoso.

La Festa della Mamma è l'occasione perfetta per fermarsi un attimo e dire "grazie" alla donna che ci ha dato la vita, che ci ha cresciuti con amore, pazienza e dedizione.

