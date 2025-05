Audiscion su Rai 2 con Francesco Paolantoni Gigi & Ross Elisabetta Gregoraci e cast stellare

In breve da Zazoom:

La serata di lunedì sarà illuminata dalla partecipazione straordinaria di Francesco Paolantoni in

La serata di lunedì si preannuncia particolarmente brillante grazie alla partecipazione eccezionale di FrancescoPaolantoni in Audiscion, il nuovo format comico che porta in scena una ventata di freschezza e originalità. Il programma, guidato magistralmente da Gigi& Ross insieme a ElisabettaGregoraci, si presenterà al pubblico su Rai 2 alle 21.20, promettendo una serata . L'articolo Audiscion su Rai 2 con FrancescoPaolantoni, Gigi& Ross, ElisabettaGregoraci e caststellare è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Audiscion su Rai 2 con Francesco Paolantoni, Gigi & Ross, Elisabetta Gregoraci e cast stellare

Ne parlano su altre fonti

MORTE PAPA FRANCESCO: LA RAI SOSPENDE LA PUBBLICITÀ PER 24 ORE, GLI SPECIALI PREVISTI - In segno di cordoglio la Rai ha deciso di sospendere la programmazione pubblicitaria radio e tv per 24 ore e di modificare i palinsesti previsti per la giornata.Dopo l’annuncio ufficiale della Santa Sede della morte di Papa Francesco, la notizia è stata subito data da RaiNews.it e da Eleonora Daniele in diretta con “Storie Italiane” su Rai1. La notizia è stata diffusa immediatamente anche da RaiNews24, poi nell’edizione del Tg2 e nelle edizioni straordinarie del Tg1 e del Tg3, oltre che dei Giornali Radio. 🔗Leggi su bubinoblog

“Abbiamo responsabilità di dare forma e sostanza a valori da lui indicati”: il cordoglio Rai per la scomparsa di Papa Francesco - Un “profondo dolore” per la perdita, ma anche la “consapevolezza di una responsabilità”. La Rai ricorda Papa Francesco con una nota ufficiale firmata dall’Amministratore Delegato Giampaolo Rossi, dal Direttore Generale Roberto Sergio e dall’intero Consiglio di Amministrazione, sottolineando non solo la statura umana del Pontefice, ma anche il legame speciale e le indicazioni precise che aveva offerto al servizio pubblico radiotelevisivo italiano. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Funerali Papa Francesco: quando e dove vederli in diretta tv su Rai, Mediaset, Sky e Discovery. Come cambia la programmazione televisiva - Tutto pronto per i funerali di Papa Francesco, che si svolgeranno a Roma nella giornata di Sabato 26 aprile 2025, alle ore 10.00, sul sagrato della Basilica di San Pietro, in una cerimonia solenne ma sobria, come lui stesso aveva richiesto nel suo testamento. L’evento sarà trasmesso in diretta su tutte le principali reti televisive italiane (Rai 1, Mediaset con Canale 5, La7, Sky Tg24, Tv2000) e internazionali con dirette anche in streaming, dando così modo a milioni di fedeli sparsi in tutto il mondo di partecipare, anche se a distanza, a questo storico momento per la Chiesa e non solo. 🔗Leggi su superguidatv.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Audiscion con Gigi & Ross ed Elisabetta Gregoraci; Cos’è “Audiscion”, il nuovo show comico condotto da Elisabetta Gregoraci con Gigi & Ross su Rai 2; Gigi & Ross ed Elisabetta Gregoraci in prima serata: parte Audiscion che promette fragorose risate. Anteprima, protagonisti e ospiti; Audiscion, al via questa sera il nuovo show comico di Rai 2 con Gigi&Ross ed Elisabetta Gregoraci. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Audiscion su Rai2, cast e quante puntate - Audiscion è un nuovo programma comico in onda su Rai 2 a partire da lunedì 5 maggio 2025 in prima serata, per un totale di 5 puntate. L'ospite della prima puntata è Francesco Pannofino. Audiscion è de ... 🔗msn.com

"Audiscion" con Gigi & Ross ed Elisabetta Gregoraci - E’ Francesco Paolantoni l’ospite d’eccezione di “Audiscion”, il nuovo programma comico condotto da Gigi & Ross insieme ad Elisabetta Gregoraci, in onda lunedì 12 maggio alle 21.20 su Rai 2. Protagonis ... 🔗rai.it

Cos’è “Audiscion”, il nuovo show comico condotto da Elisabetta Gregoraci con Gigi & Ross su Rai 2 - Oggi in prima serata la prima di cinque puntate: satira di costume e commento sociopolitico in chiave ovviamente irriverente. Con comici provenienti da tutta Italia e un ospite d'eccezione, Francesco ... 🔗iodonna.it