Attimi di sport immortalati da Redaelli

Scattava, sviluppava, stampava. E documentava così gli eventi che più di altri sono cristallizzati nella memoria dalle immagini: quelli sportivi. Se la foto sportiva ha iniziato a essere protagonista nei giornali locali alla fine degli anni Settanta, fu per iniziativa di Eugenio Redaelli al quale, a cent’anni dalla nascita, alcuni appassionati, guidati dal figlio Paolo, hanno dedicato “Attimi“, una mostra di immagini che dal 15 maggio (inaugurazione alle 17.30) al 14 giugno sarà visitabile alla Sala delle Acque del Bim, a Palazzo Sertoli, dal martedì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Redaelli è stato cineoperatore per la Rai Tv e tra i fondatori del Basket Club Sondrio negli anni Sessanta. Prese parte ai primi esperimenti di tv via etere in Valtellina. Il suo lavoro è proseguito, dopo la morte prematura, il 30 dicembre 1982, grazie all’apporto di un fotografo come Dario Martinelli, presente ad “Attimi“ con le sue immagini. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Attimi di sport immortalati da Redaelli

Potrebbe interessarti su Zazoom: Federica Pellegrini sostiene Demi Vollering dopo la Liegi-Bastogne-Liegi: Importante parlare di ciclo e sport - Federica Pellegrini ha espresso solidarietà a Demi Vollering sui social, usando un'emoji a forma di goccia di sangue, per supportare la ciclista olandese del team FDJ-Suez.

Cosa riportano altre fonti

Sport in tv oggi (mercoledì 2 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Oggi mercoledì 2 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di tennis potranno divertirsi con i tanti tornei della settimana: ATP 250 a Bucarest, Marrakech e Houston; WTA 500 a Charleston e WTA 250 a Bogotà. Gli amanti del grande ciclismo potranno gustarsi l’Attraverso le Fiandre in versione maschile e femminile.Sul fronte delle discipline invernali proseguono i Mondiali di curling maschile con un doppio impegno per l’Italia contro Canada e Austria, poi una ricchissima serata di basket e di calcio con Milan-Inter (semifinale d’andata della Coppa Italia) e varie partite ... 🔗Leggi su oasport.it

Sport in tv venerdì 18 aprile: programma e orari di tutti gli eventi - La giornata di oggi, venerdì 18 aprile, sarà ricca di eventi sportivi. Inizia l’ultimo weekend della tournée asiatica di Formula 1. Si torna in pista a Jeddah (Arabia Saudita). Alle 15.30 le prove libere 1, mentre alle 19 le prove libere 2. Si avviano alla conclusione gli Atp 500 di Barcellona e Monaco. C’è Luciano Darderi in campo (a partire dalle 11.00) sulla terra tedesca contro Ben Shelton. In Spagna partita di cartello tra Holger Rune e Casper Ruud. 🔗Leggi su sportface.it

Macerata Campania, giornata internazionale dello Sport per lo Sviluppo della Pace - Tempo di lettura: 2 minutiQuest’anno anche Macerata Campania celebrerà “La Giornata Internazionale dello Sport per lo sviluppo della Pace”. Un evento che mira a coinvolgere e sensibilizzare l’intera comunità sui valori della pace, del rispetto e dell’inclusione. E a tal proposito l’Assessore allo Sport Pasquale Nacca e l’Amministrazione comunale hanno pensato di coinvolgere l’Aism, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, per aiutare la ricerca. 🔗Leggi su anteprima24.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video L’eredità, attimi da pelle d'oca in diretta TV, momento di grande emozione Video L’eredità, attimi da pelle d'oca in diretta TV, momento di grande emozione

Cosa riportano altre fonti

Attimi di sport immortalati da Redaelli - Se la foto sportiva ha iniziato a essere protagonista nei giornali locali alla fine degli anni Settanta, fu per iniziativa di Eugenio Redaelli al quale, a cent’anni dalla nascita, alcuni appassionati, ... 🔗ilgiorno.it