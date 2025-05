Atterraggio d' emergenza e l’aliante finisce nell' Isarco

Un grande spavento ha colpito Bolzano nel pomeriggio di sabato 10 maggio, quando un aliante, per ragioni ancora da chiarire, ha effettuato un atterraggio di emergenza nel fiume Isarco, a pochi passi dalla ciclabile che fiancheggia il corso d’acqua. Testimoni affermano di aver visto l'aliante...

Grande spavento nel pomeriggio di sabato 10 maggio a Bolzano quando un aliante, per motivi in corso di accertamento, è stato costretto a fare un Atterraggio di emergenza nel fiume Isarco, a due passi dalla ciclabile che costeggia il corso d’acqua.Secondo quanto emerso, l’aliante è stato visto. 🔗Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Atterraggio d'emergenza e l’aliante finisce nell'Isarco

