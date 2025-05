ATP Roma 2025 | tutti gli italiani in campo oggi Orari 11 maggio quale partita vedere in chiaro

Lunga serie di italiani in campo anche oggi agli Internazionali d’Italia. Al Foro Italico di Roma, da inizio a fine giornata, si succederanno match di variabile difficoltà, di sicuro gusto e soprattutto del grande entusiasmo che ogni giorno si riversa sulla Capitale (e a maggior ragione di domenica).Sul Centrale ritorna Lorenzo Musetti, atteso da una sfida non facile, ma senz’altro fattibile sul rosso, contro l’USA Brandon Nakashima. Più avanti, sulla Grand Stand Arena, è Francesco Passaro a cercare un’altra impresa con il russo Karen Khachanov, che non ha mai affrontato. Musetti giocherà anche in doppio assieme all’altro Lorenzo, Sonego, in un doppio che avrà senz’altro del seguito contro i fratelli Berrettini. A proposito di doppio, riecco Sara Errani e Jasmine Paolini, attese dalla bolgia del Pietrangeli contro la canadese Leylah Fernandez e la kazaka Yulia Putintseva. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Roma 2025: tutti gli italiani in campo oggi. Orari 11 maggio, quale partita vedere in chiaro

