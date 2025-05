ATP Roma 2025 Musetti e Sonego eliminano i fratelli Berrettini dal torneo di doppio

Il derby italiano del primo turno del torneo di doppio maschile degli Internazionali d’Italia 2025 intrattiene il pubblico con un'appassionante sfida tra due coppie talentuose. Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego prevalgono sui fratelli Jacopo e Matteo Berrettini, superati con un punteggio di 6-7 (0) 6-2 [10-8] dopo un'ora e 41 minuti di intensità e colpi straordinari. Agli ...

LIVE Musetti-Nakashima, ATP Roma 2025 in DIRETTA: azzurro in campo ad ora di pranzo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE11.56 Sofia Kenin ha vinto il primo set 6-3 contro Aryna Sabalenka. Al termine di quest’incontro scenderanno in campo Musetti e Nakashima.11.54 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale del match tra Lorenzo Musetti e Brandon NakashimaBuongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma tra Lorenzo Musetti e lo statunitense Brandon Nakashima. 🔗Leggi su oasport.it

LIVE Musetti-Nakashima 0-1, ATP Roma 2025 in DIRETTA: inizia l’incontro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE15-0 Discesa a rete in controtempo per Musetti che chiude con la volee incrociata.Al servizio Lorenzo Musetti0-1 Gioco Nakashima: Musetti ribalta lo scambio con un bellissimo rovescio lungolinea ma vanifica tutto spedendo lungo il dritto dal centro.40-15 Non rimane in campo il dritto in corsa di Musetti che aveva cercato un colpo disperato con i piedi lontani dalla riga di fondo campo30-15 Scappa in lunghezza il back lungolinea dell’italiano, che aveva provato a mettere i piedi in campo con una risposta aggressiva. 🔗Leggi su oasport.it

LIVE Musetti-Nakashima 3-2, ATP Roma 2025 in DIRETTA: break in apertura di 1° set per l’azzurro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVEA-40 Servizio al cento e dritto lungolinea vincente.40-40 Musetti attacca bene e prende la rete. L’azzurro però viene infilato dal passante lungolinea di Nakashima.40-30 Risposta incrociata dell’americano che pizzica la riga e poi chiude con il dritto in entrata.40-15 Musetti attacca bene con il dritto, lascia rimbalzare il lob e chiude con lo smash30-15 Termina lunga la risposta di Nakashima. 🔗Leggi su oasport.it

