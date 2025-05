Atletico Madrid poker di Sorloth in mezz'ora | è nella storia della Liga

Uno, due, tre e quattro. In una sera di inizio maggio Alexander Sørloth ha riscritto la storia dell`AtleticoMadrid. E dellaLiga. Schierato.

Atletico Madrid, poker di Sorloth in mezzora alla Real Sociedad! Eguagliato un record del 1941 - Atletico Madrid, Alexander Sorloth mattatore contro la Real Sociedad: l’attaccante norvegese firma un poker in mezzora Alexander Sorloth ha annientato la Real Sociedad con una prestazione storica, firmando tutti e quattro i gol dell’Atletico Madrid nel netto 4-0 finale. Il centravanti norvegese ha messo in scena un vero e proprio show nei primi trenta minuti […] 🔗Leggi su calcionews24.com

Sorloth segna il 4-4 di Barcellona-Atletico Madrid all’ultimo secondo: Simeone impazzisce di gioia - Barcellona e Atletico Madrid hanno pareggiato 4-4 nella semifinale d'andata di Coppa del Re. Atletico sul 2-0 al 6', poi quattro gol in fila del Barcellona, rimontato al 94' da Sorloth.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Atletico Madrid-Barcellona LIVE, le formazioni ufficiali: fuori Sorloth e Lewandowski, ok Simeone e Torres - Atletico Madrid-Barcellona, semifinale di ritorno di Coppa del Re Chi sarà a raggiungere il Real Madrid in finale di Coppa del Re? Sarà l`... 🔗Leggi su calciomercato.com

Atletico Madrid, poker di Sorloth in mezz'ora: è nella storia della Liga - Uno, due, tre e quattro. In una sera di inizio maggio Alexander Sørloth ha riscritto la storia dell`Atletico Madrid. E della Liga. Schierato titolare da Simeone. 🔗calciomercato.com

Poker Sorloth, l’Atletico stende la Real Sociedad. Siviglia ko e incubo retrocessione - I colchoneros travolgono la formazione di Barrenetxea e consolidano il 3º posto con 70 punti. In fondo alla classifica, resta aperta la lotta per la salvezza ... 🔗tuttosport.com

Liga, Sorloth da record: quattro gol in mezz'ora per il poker dell'Atletico - In attesa dell'ultimo Clàsico della stagione tra Barcellona e Real Madrid, la Liga gioca buona parte della 35ª giornata di campionato e a prendersi la scena è Alexander Sorloth, attaccante norvegese d ... 🔗msn.com

