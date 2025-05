Atletica World Relays 2025 oggi | orari 11 maggio tv streaming italiani in gara

oggi va in scena la seconda e ultima giornata delle WorldRelays2025, evento mondiale per le staffette in corso di svolgimento a Guangzhou (in Cina). Il programma odierno prevede lo svolgimento delle finali e soprattutto dei turni di ripescaggio che mettono in palio altri 6 pass in ciascuna delle cinque prove a squadre presenti ai Mondiali di Atletica a Tokyo.L’Italia, impegnata anche nella finale della 4×100 mista (gara assente nella rassegna iridata di metà settembre ma pronta a fare il suo debutto olimpico a Los Angeles 2028), ha già raggiunto l’obiettivo qualificazione per i Mondiali nella 4×400 femminile e nella 4×100 maschile, mentre la 4×400 maschile, la 4×400 mista e la 4×100 femminile hanno fallito il primo tentativo e ci riproveranno quest’oggi tramite i ripescaggi.Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming della seconda giornata delle WorldRelays2025. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, World Relays 2025 oggi: orari 11 maggio, tv, streaming, italiani in gara

LIVE Atletica, World Relays 2025 in DIRETTA: l’Italia va a caccia dei pass per i Mondiali con le 6 staffette - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE12.49: L’Italia punta a essere protagonista in questo evento, che mette in palio 14 pass per i Mondiali per ogni staffetta. Le prime due classificate di ogni batteria, insieme ai due migliori tempi di ripescaggio del turno di sabato, guadagneranno il biglietto per il mondiale. Per le staffette maschili, le prime due della batteria di sabato e i sei migliori crono della domenica avranno accesso ai Mondiali. 🔗Leggi su oasport.it

LIVE Atletica, World Relays 2025 in DIRETTA: Italia in finale nella 4×100 mista! Attesa per la 4×100 uomini - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE13.15: La Giamaica vince la seconda batteria con 41?04, secondo posto per la Gran Bretagna con 41?05, squalificata la Spagna che ha perso il testimone al secondo cambio, quello delicato tra donna e uomo13.12: Il meteo avverso sta creando qualche problema ai sistemi di cronometraggio e dunque è previsto un breve stop nel programma13.07: Queste le protagoniste della seconda batteria:4 ESP Spain5 GER Germany6 JAM Jamaica7 GBR Great Britain & NI8 CHN PR of China13. 🔗Leggi su oasport.it

LIVE Atletica, World Relays 2025 in DIRETTA: 4×100 uomini in finale e a Tokyo! Italia ok nella 4×100 mista, 4×100 donne rimandata - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE15.00: C’è l’Italia nella seconda batteria, serve una grande prova da parte delle azzurre, Queste le protagoniste:3 BOT Botswana Batisane KENNEKAE Obakeng KAMBERUKA Galefele MOROKO Golekanye Kebonye CHIKANI 3:26.86 3:40.304 SUI Switzerland Julia NIEDERBERGER Karin DISCH Salome HÜSLER Aline YUILLE 3:25.905 GBR Great Britain & NI Victoria OHURUOGU Hannah KELLY Lina NIELSEN Laviai NIELSEN 3:19. 🔗Leggi su oasport.it

