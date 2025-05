Atletica il Canada vince la 4×100 mista alle World Relays e lancia l’esperimento olimpico Italia quinta

La 4×100mista sarà una delle grandi novità alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 e World Athletics sta rodando la nuova specialità. La prima apparizione in un contesto ufficiale ha avuto luogo nel fine settimana alleWorldRelays: sulla pista di Guangzhou (Cina) si assegnavano i pass per i Mondiali che si disputeranno a Tokyo nel mese di settembre per quanto riguarda le staffette, ma questa specialità non figurerà nel programma della prossima rassegna iridata e dunque il discorso riguardava soltanto le altre 4×100 e le 4×400.L’Italia si era qualificata brillantemente alla finale grazie alla pimpante batteria di ieri e il DT Antonio La Torre ha deciso di cambiare la formazione: soltanto Gaya Bertello è stata confermata in seconda piazza mentre Alice Pagliarini, Andrea Federici e Samuele Ceccarelli hanno lasciato il posto a Chiara Melon, Roberto Rigali e Stephen Awuah Baffour. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, il Canada vince la 4×100 mista alle World Relays e lancia l’esperimento olimpico. Italia quinta

Segui queste discussioni sui social

https://www.walknews.com/896279/ ?????????????????-?????????????? – Bloomberg #cojp #CommoditiesMarkets #Government #News #World #WorldNews #???? #?? #?????? Leggi la discussione

Rafael Devers airs out Red Sox beef over position change, contract https://www.rawchili.com/mlb/18363/ #alex #AlexBregman #Baseball #Boston #BostonRedSox #BostonRedSox #bregman #Casas #devers #general #GeneralMotors #MLB #Motors #National … Leggi la discussione

Su questo argomento da altre fonti

LIVE Atletica, Diamond League Xiamen 2025 in DIRETTA: Simbine vince i 100 m. in 9.99, si accende il salto con l’asta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE14.08 SALTO IN LUNGO – Seconda posizione per il cinese Heng Shu che al terzo tentativo mette a segno una misura di 8.0814.07 SALTO CON L’ASTA – Secondo errore per Vloon a 5.92. L’olandese vanta un primato personale di 5.96 ed uno stagionale di 5.9014.06 LANCIO DEL DISCO – Nullo il quinto lancio di Allman.14.05 SALTO CON L’ASTA – Tutto facile per Armand Duplantis, che supera con successo 5. 🔗Leggi su oasport.it

Atletica, sciabolata d’inverno: un 19enne sotto i 10” sui 100 metri! Folata africana, primo uomo dell’anno - Già al 15 marzo, quando nell’emisfero boreale si stanno consumando gli ultimi giorni di inverno, è arrivato il primo sub 10 secondi sui 100 metri. L’iconica barriera sul rettilineo è stata infranta per la prima volta in questa annata agonistica da uno dei tanti giovani emergenti del panorama internazionale: il sudafricano Bayanda Walaza ha stampato un convincente 9.99 nelle semifinali dei Campionati Provinciali AGN a Pretoria. 🔗Leggi su oasport.it

Curling femminile, il Canada vince i Mondiali: bis per Homan, battuta la Svizzera di Tirinzoni - Il Canada ha vinto i Mondiali 2025 di curling femminile, sconfiggendo la Svizzera con il punteggio di 7-3 nella finale andata in scena sul ghiaccio di Uijeongbu (Corea del Sud). Le nordamericane si sono imposte al termine di un incontro che, dopo sei end sul filo del rasoio, è stato caratterizzato da un cambio di ritmo letale impresso dal quartetto della Foglia d’Acero.Il Canada ha così difeso il titolo conquistato dodici mesi fa in casa, battendo ancora una volta le elvetiche, a cui non è riuscita l’impresa di conquistare la quinta medaglia d’oro nelle ultime sei edizioni della rassegna ... 🔗Leggi su oasport.it

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: