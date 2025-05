Atalanta Under 23 da impazzire | Torres spazzata via 7-1 la qualificazione è in tasca

In breve da Zazoom:

Una notte storica per l'Atalanta Under 23, che illumina il campo con una straordinaria vittoria contro la Torres, impossessandosi del palcoscenico con un incredibile 7-1. Questa prestazione da incorniciare segna un punto cruciale nel cammino verso i quarti di finale dei playoff di Serie C, con la gara di ritorno alle porte. Un passo decisivo verso il sogno di una giovane squadra in ascesa.

Caravaggio. Una notte da ricordare. Una notte destinata ad entrare nella giovanissima storia di una squadra che è sempre più una realtà scintillante. Un’AtalantaUnder 23 semplicemente stellare spazza via la Torres con un roboante 7-1 e, in attesa della gara di ritorno che si giocherà mercoledì 14 maggio in Sardegna, ha già un piede e mezzo ai quarti di finale dei playoff di Serie C.Una prova di forza spaventosa quella della formazione nerazzurra che chiude la questione già nel primo tempo: al 24? l’Under 23 passa in vantaggio grazie al lampo di Vavassori che disorienta Dametto e con un piazzato imparabile sul palo più lontano indirizza la partita. Appena scollinata la mezz’ora arriva il raddoppio: grande spunto di De Nipoti che crossa al centro per il blitz vincente di Vlahovic che apre il piattone e fa 2-0. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Atalanta Under 23 da impazzire: Torres spazzata via 7-1, la qualificazione è in tasca

Ne parlano su altre fonti

Atalanta Under 23 beffata a tempo scaduto: il Vicenza fa 2-2 al 94?. AlbinoLeffe travolto alla capolista Padova - Caravaggio. Beffa a tempo scaduto per l’Atalanta Under 23 che, davanti al pubblico di casa, pareggia 2-2 col Vicenza secondo in classifica dopo essere stata in vantaggio di due reti. Pronti via e la squadra di Modesto sblocca la gara al 7?: Panada mette in moto Alessio, il cui diagonale si insacca all’angolino. Alla mezz’ora, arriva il bis griffato dall’inserimento vincente in area da parte di Ceresoli. 🔗Leggi su bergamonews.it

Retegui sempre più vicino a Inzaghi: 23 goal con l’Atalanta ed eguagliata quella leggenda nerazzurra - Mateo Retegui eguaglia Duvan Zapata per goal realizzati in campionato in una stagione con l’Atalanta (e ora l’assalto a Filippo Inzaghi) Mateo Retegui è ritornato al goal così come è ritornata alla vittoria dell’Atalanta, e nel mezzo ovviamente l’ennesimo record che gli consente di salire nell’olimpo dei cannonieri nerazzurri: soprattutto dopo la rete contro il […] 🔗Leggi su calcionews24.com

Girone A. Otto gare senza vincere. L’Atalanta Under 23 al Comunale per svoltare - L’Atalanta Under 23 torna in campo oggi nell’anticipo delle 12.30 al Comunale, a caccia di un successo che manca addirittura da otto partite, da oltre due mesi. Una crisi di risultati che sta mettendo a rischio la corsa playoff. Questa mattina a Caravaggio arriva la lanciatissima FeralpiSalò. All’andata successo casalingo per 3-1 dei gardesani in una gara equilibrata per ottanta minuti, ma condizionata per la Dea dall’espulsione di Obric dopo mezz’ora. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

Atalanta Under 23 da impazzire: Torres spazzata via 7-1, la qualificazione è in tasca; Atalanta Under 23 e AlbinoLeffe da impazzire: terza vittoria consecutiva per entrambe; Cronaca di Atalanta Under 23-Renate 4-0, Serie C: una super Dea asfalta le pantere a Caravaggio; Era una promessa dell'Atalanta, ora torna a casa e fa impazzire tutti con 4 gol in 5 partite!. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Atalanta Under 23-Torres 7-1, le pagelle: triplette per Vavassori e Cassa - Atalanta Under 23-Torres 7-1. La formazione allenata da Modesto (Gamberini in panchina a causa della squalifica del tecnico) ipoteca la qualificazione al turno successivo: triplette per Vavassori e ... 🔗calcioatalanta.it

Serie C playoff: l'Atalanta U23 umilia la Torres 7-1 - Brutale eliminazione dai playoff. La Torres incassa una sconfitta storica nelle proporzioni: 7-1 per mano dell'Atalanta Under 23. C'è a dire il vero la gara di ritorno mercoledì al “Vanni Sanna” ma fr ... 🔗unionesarda.it

LIVE – Atalanta Under 23-Torres 0-0, segui e commenta la Diretta - Buonasera e benvenuti nella diretta testuale di Atalanta Under 23-Torres, match valido per i playoff del campionato di Serie C ... 🔗calcioatalanta.it