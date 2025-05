Atalanta-Roma | la Champions passa dal Gewiss Stadium Formazioni e orari tv

Bergamo, 11 maggio 2025 - La Serie A entra nella sua fase cruciale, con una corsa avvincente verso il traguardo. Diverse squadre sono in gioco per la gloria, mentre i verdetti su scudetto e Champions sono ancora incerti. L'attenzione è rivolta alla sfida di lunedì sera tra Atalanta e Roma, entrambi in cerca di un successo decisivo per centrare i rispettivi obiettivi. La tensione è palpabile!

Bergamo, 11 maggio 2025 - Il rush finale di Serie A è in piena corsa e sarà una lotta aperta fino alla fine per decidere chi raggiungerà i propri obiettivi e chi invece si dovrà accontentare. Al momento, insieme alla lotta scudetto, restano apertissimi ancora tutti i verdetti anche per la Champions, obiettivo sia dell'Atalanta, sia della Roma, squadre che lunedì sera si troveranno di fronte nel posticipo della trentaseiesima giornata di Serie A.Lunedì 12 maggio alle ore 20.45 al GewissStadium i nerazzurri possono strappare aritmeticamente il pass per la massima competizione Uefa, oppure può compiersi la rimonta di Claudio Ranieri e portare i giallorossi al quarto posto solitario, dopo aver addirittura temuto di venir invischiata nella lotta retrocessione. Ore 20.45 il calcio d'inizio di questa sfida dal peso specifico elevatissimo. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atalanta-Roma: la Champions passa dal Gewiss Stadium. Formazioni e orari tv

