Asterix & Obelix | dietro le quinte de Il duello dei capi insieme agli animatori della serie

In una splendida set visit negli studi TAT Productions a Tolosa, abbiamo visto gli artisti all'opera per portare in vita i personaggi creati da Goscinny e Uderzo. In streaming su Netflix. Se vi piace il mondo dell'animazione quanto a noi, capirete la curiosità e gioia con cui ci immergiamo anche nel suo dietro le quinte, nella passione con cui affrontiamo le nostre chiacchierate con gli addetti ai lavori, con gli artisti e tecnici, con quelli che disegnano o, nel caso della CGI, modellano i personaggi di cui ci innamoriamo. È lo stato d'animo con cui abbiamo affrontato la visita agli studi TAT Productions dello scorso autunno per sbirciare la lavorazione di Asterix& Obelix: Il duello dei capi, che vi abbiamo già raccontato in un primo resoconto di quella esperienza. Quello . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Asterix & Obelix: dietro le quinte de Il duello dei capi insieme agli animatori della serie

Segui queste discussioni sui social

Succès immédiat pour les irréductibles : dans sa dernière production, le réalisateur adapte en dessin animé l’album culte du Combat des chefsUne pépite d’humour.#alainchabat #albertuderzo #animation #astérix #netflix #sériestélévisées « … Leggi la discussione

Auf dem gallischsten aller Streamingdienste - nämlich #Netflix - gibt es seit kurzem eine #Asterix Mini-Serie, die auf dem Comic "Der Kampf der Häuptlinge" beruht, das schonmal als "Operation Hinkelstein" verfilmt wurdeUnd was soll ich s… Leggi la discussione

Se ne parla anche su altri siti

Asterix & Obelix: Il Duello dei Capi – Trailer Ufficiale e Nuove Immagini della Serie Netflix ?? - Gli Irriducibili Galli tornano per una nuova epica avventura!Disponibile dal 30 aprile 2025 in esclusiva su Netflix Guarda il TRAILER e scopri il POSTER e le NUOVE IMMAGINI!Asterix & Obelix: Il Duello dei Capi – La Nuova Serie Animata Netflix4 marzo 2025 – Netflix ha svelato il trailer ufficiale, nuove immagini e il poster di Asterix & Obelix: Il Duello dei Capi, l’attesissima serie animata che riporta sullo schermo i leggendari Galli creati da René Goscinny e Albert Uderzo. 🔗Leggi su dailyshowmagazine.com

Asterix & Obelix: Il duello dei capi - Roma vuole disperatamente conquistare l’ultimo villaggio indipendente della Gallia, casa di Asterix e Obelix. Il segreto della superiorità in battaglia dei Galli è una pozione magica, ma quando il creatore della pozione perde la memoria, gli abitanti del villaggio vengono lasciati a loro stessi... 🔗Leggi su today.it

Asterix & Obelix: Il duello dei capi, ecco il trailer e le prime immagini della serie - Asterix & Obelix: Il duello dei capi, ecco il trailer e le prime immagini della serieSvelati il trailer e le nuove immagini di Asterix & Obelix: Il duello dei capi, l’attesissima nuova serie animata con protagonisti gli irriducibili Galli ideati da René Goscinny e Albert Uderzo, che sarà disponibile solo su Netflix dal 30 aprile.La serie, una moderna interpretazione del mondo unico di Asterix e Obelix, è diretta da Alain Chabat e Fabrice Joubert, ed è prodotta da Alain Goldman in collaborazione con Les Éditions Albert René. 🔗Leggi su cinefilos.it

Approfondimenti da altre fonti

Chabat e Joubert: “Femminismo e Beatles per i nuovi Asterix e Obelix”; Coronavirus «battuto» da Asterix alle corse in un fumetto del 2017; Asterix & Obelix | il duello dei capi la recensione della serie Netflix; Addio ad Albert Uderzo, il geniale creatore di Asterix e Obelix: una leggenda del fumetto. 🔗Cosa riportano altre fonti

Asterix & Obelix: dietro le quinte de Il duello dei capi insieme agli animatori della serie - In una splendida set visit negli studi TAT Productions a Tolosa, abbiamo visto gli artisti all'opera per portare in vita i Asterix e Obelix. In streaming su Netflix. 🔗movieplayer.it

Dietro le quinte di Asterix & Obelix: il duello dei capi negli studi TAT Productions - Visita agli studi TAT Productions per scoprire il processo creativo di "Asterix & Obelix: Il duello dei capi", con focus su illuminazione, texture e modellazione dei personaggi. 🔗ecodelcinema.com

Asterix & Obelix: il duello dei capi, la recensione della serie tv animata Netflix - La nostra recensione di Asterix & Obelix: il duello dei capi, la nuova miniserie Netflix in cui si mostra con ironia le gesta dei due Galli più famosi È uscita il 30 aprile su Netflix Asterix & Obelix ... 🔗filmpost.it

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: