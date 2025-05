Assalto al bancomat delle poste di Valenzano | residenti svegliati da due forti esplosioni

Ancora un Assalto con esplosivo a un bancomat nel Barese. Dopo il colpo a Corato della scorsa notte, questa volta l'episodio è avvenuto a Valenzano in Largo Guglielmo Marconi, dove alcuni malintenzionati hanno fatto esplodere il macchinario dell'ufficio postale, causando ingenti danni, con i. 🔗Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Assalto al bancomat delle poste di Valenzano: residenti svegliati da due forti esplosioni

Assalto al bancomat delle Poste: esplosione nella notte - Assalto al bancomat delle Poste nel Barese, usato esplosivo. Lo sportello bancomat dell'ufficio postale di via Marco Polo a Toritto, in provincia di Bari, è stato fatto esplodere la scorsa... 🔗Leggi su quotidianodipuglia.it

Ennesimo assalto ai bancomat: anche le Poste nel mirino. Banditi in fuga con 20mila euro - Castel Gabbiano (Cremona) – E due. La notte tra domenica e lunedì è stato fatto saltare il postamat installato in via Sanseverino. Secondo colpo in due notti, dopo il bancomat della Popolare di Crema, fatto esplodere in piazza Patrini a Offanengo e che ha fruttato ai banditi circa 20mila euro. Qui a Castel Gabbiano il colpo sarebbe stato più redditizio: i banditi se ne sono andati con ben oltre 20mila euro. 🔗Leggi su ilgiorno.it

Vicarello, tentano l'assalto al bancomat delle Poste: ladri messi in fuga dall'allarme - Nella notte del 22 marzo a Vicarello due ladri hanno tentato di assaltare il bancomat delle Poste in via Galileo Galilei. Intorno alle 2 di notte infatti alla Situation Room di Roma è giunto il segnale dell'allarme 'Colibrì' e gli operatori, analizzando le immagini delle telecamere remotizzate... 🔗Leggi su livornotoday.it

Assalto al bancomat delle Poste - (ANSA) - MONTAPPONE, 15 MAR - Preso d'assalto il bancomat dell'ufficio postale di Montappone (Fermo). Questa mattina, intorno alle 5, alcuni malviventi hanno fatto esplodere lo sportello bancomat ... 🔗msn.com

Assalto al bancomat delle Poste: esplosione nella notte - Assalto al bancomat delle Poste nel Barese, usato esplosivo. Lo sportello bancomat dell'ufficio postale di via Marco Polo a Toritto, in provincia di Bari, è stato fatto esplodere la scorsa notte. 🔗msn.com

Assalto con esplosivo al bancomat a Lei - Nella notte con una carica esplosiva hanno divelto la cassa del bancomat a Lei. Ma i malviventi non sono riusciti a portare via neanche un euro. Per coprirsi la fuga i banditi hanno cosparso di ... 🔗rainews.it

