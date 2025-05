aspettando il giro di sicilia 200 auto storiche esposte a mondello e poi tappa al santuario di santa rosalia

E' tempo di Gimkana: “Aspettando il giro” ad Alberobello - Tutti i giovani ciclisti sono invitati a partecipare alla prima tappa della CHALLENGE ChicchirichìBike, un evento all'insegna dello sport, del divertimento e della passione per la bicicletta.GimKana “Aspettando il Giro” si terrà sabato 6 aprile in Piazza del Popolo dalle 8:30 per il raduno... 🔗 Leggi su baritoday.it

Chiama la polizia più di 4.200 volte nel giro di pochi anni: arrestato 45enne - Un uomo di 45 anni ha chiamato migliaia di volte la polizia nell’arco di pochi anni, le forze dell’ordine lo hanno arrestato dopo l’ennesimaQuello degli scherzi telefonici è un gioco che andava di moda qualche anno fa, quando i ragazzi si divertivano a prendere le Pagine Gialle, per scegliere dei numeri e inventare delle storie esilaranti prendendo in giro chi era dall’altra parte. Una tendenza che pian piano sembrerebbe aver perso piede e non essere più frequente come era una volta. 🔗Leggi su cityrumors.it