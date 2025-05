Asllani | La finale è un grande traguardo ma non dobbiamo fermarci qui dare il meglio e poi vedremo

Dopo la convincente vittoria contro il Torino, Kristjan Asllani, esterno dell'Inter, ha condiviso le sue emozioni e le aspettative future ai microfoni di Sky Sport. Il centrocampista nerazzurro ha sottolineato l'importanza del traguardo raggiunto, ma ha anche avvertito che il cammino è lungi dall'essere concluso. Ecco le sue dichiarazioni.

Le parole di Kristjan Asllani, esterno dell’Inter, dopo la vittoria ottenuta dai nerazzurri in trasferta contro il Torino Kristjan Asllani ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’Inter contro il Torino. Di seguito le parole del centrocampista nerazzurro. «Sappiamo che abbiamo fatto una grandissima cosa andando in finale, però adesso c’è da . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Asllani: «La finale è un grande traguardo, ma non dobbiamo fermarci qui, dare il meglio e poi vedremo»

