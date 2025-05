Asllani a Sky | Abbiamo fatto una grandissima cosa andando in finale ma dobbiamo fare queste ultime due partite nel miglior modo possibile

Il centrocampista dell’Inter, Kristjan Asllani, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in campionato contro il TorinoIntervenuto nel corso del postpartita di Torino Inter, Kristjan Asllani ha commentato così l’importante successo ottenuto dai nerazzurri nel 36° turno del campionato di Serie A. queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Il centrocampista albanese, partito dal primo minuto in campo, è entrato nel tabellino del match vinto oggi dalla squadra nerazzurra realizzando la rete del 2 a 0 che ha chiuso la partita, trasformando egregiamente il calcio di rigore conquistato in precedenza da Taremi. Nerazzurri che continuano sulla scia dell’entusiasmo della vittoria in semifinale di Champions League contro il Barcellona e provano a mettere pressione al Napoli.PAROLE – «Sappiamo che Abbiamofatto una grandissimacosaandando in finale, però adesso c’è da pensare a questeultime due partite. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Asllani a Sky: «Abbiamo fatto una grandissima cosa andando in finale, ma dobbiamo fare queste ultime due partite nel miglior modo possibile»

