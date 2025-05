Asllani a Dazn | Sempre bello essere determinanti! Finale di Champions? Siamo orgogliosi…

Asllani a Dazn: «Semprebelloesseredeterminanti! Finale di Champions? Siamo orgogliosi.» Le parole del centrocampista albaneseNel postpartita di Torino–Inter, Kristjan Asllani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn commentando l’importante vittoria conquistata dai nerazzurri nella 36ª giornata di Serie A.SUL MATCH- «E’ Semprebelloesseredeterminanti, ma non è tanto quello. Ora penSiamo a vincere tutte le partite che mancano per arrivare bene alla Finale di Champions. Poi Siamo lì, vicino al Napoli, vediamo quello che succede. Non dobbiamo sbagliare noiQUANTA VOGLIA DI VINCERE C’E’- «Tanta, io sono qui da tre anni . Ogni volta che pareggiamo o perdiamo non si può parlare dentro lo spogliatoio. Adesso sappiamo dove Siamo, vediamo quello che succede. Siamo orgogliosi per la Finale di Champions, non capita tutti i giornA CHI DEDICHI IL GOL- «Alla mamma, ma questo gol lo dedico a tutta la mia famiglia” Internews24. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Asllani a Dazn: «Sempre bello essere determinanti! Finale di Champions? Siamo orgogliosi…»

