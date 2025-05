Arte urbana a Formia ecco le opere dedicate a Cicerone Totò Remigio Paone e Pino Daniele

opere d'Arteurbana. Prenderanno il via il prossimo 15 maggio i lavori per la realizzazione di quattro murales dedicati a Cicerone, Totò, RemigioPaone e PinoDaniele.Si tratta del progetto "Formia tra passato e futuro" del Consorzio Le Due Torri, finanziato dalla Regione Lazio e realizzato in. 🔗Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Arte urbana a Formia, ecco le opere dedicate a Cicerone, Totò, Remigio Paone e Pino Daniele.

