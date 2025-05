arte sport e sostenibilità ecco l opera ecosociale

È diventato realtà ieri il progetto culturale di Luca Gnizio, artista ecosociale , dedicato al Giro d’Italia: inaugurazione alla presenza dell’assessore allo sport Rodolfo Salemi, del presidente di Mover Roberto Bucciarelli, del presidente di Corertex, Raffaello De Salvo e dell’artista. L’installazione, voluta dall’amministrazione comunale di Viareggio e realizzata con il contributo di MoVer, nasce dalla volontà di unire Arte , sostenibilità e sport , valorizzando il legame tra la città e gli elementi naturali che la caratterizzano: vento, luce e onde.La particolarità del l’opera è tutta nella sua realizzazione, avvenuta attraverso un processo ecosociale , grazie alla collaborazione di Corertex, consorzio per il riuso e il riciclo tessile, che ha fornito 160 magliette XL di scarto che serviranno per creare una doppia onda nel design. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Star Comics: Marco Polo protagonista della nuova opera di Boichi - A 700 anni dalla sua scomparsa, Giappone e Corea reinterpretano l’avventura di Marco Polo, questa volta alle prese con il multiverso. Nel catalogo Star Comics approda Super String: Marco Polo’s Travel to the Multiverse, manga d’azione e fantascienza scritto da Youn In-wan e magistralmente disegnato da Boichi, che sarà anche ospite al Comicon di Napoli.

Eiko Power accende il Fuorisalone 2025: arte, energia e sostenibilità - In occasione della Milano Design Week, EIKO POWER, azienda italiana leader nel settore delle batterie e dei sistemi intelligenti per la gestione dell’energia, sarà protagonista al Fuorisalone con un evento esclusivo su invito presso ON House Milano (zona San Babila), dal 7 al 13 aprile.Una partecipazione che va oltre la tecnologia per raccontare un nuovo modo di intendere l’energia sostenibile: come espressione di bellezza, creatività e cambiamento. 🔗Leggi su .com