Argine del Panaro ferito dalla piena Il sindaco | Per ora è un’erosione

Passata la recente piena del Po, le cui acque sono state gestite efficacemente grazie alla capacità di contenimento degli affluenti, alcuni cittadini di Bondeno hanno notato una "ferita" sull’Argine destro del fiume Panaro, in prossimità del centro abitato. Le segnalazioni sono giunte da residenti, pescatori e da chi frequenta l’area per passeggiate, bicicletta o corsa. Immediata è stata anche la reazione del sindaco Simone Saletti e dell’ufficio tecnico comunale, che hanno prontamente informato l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (Aipo), ente responsabile della manutenzione dell’Argine. Da Aipo sono arrivate rassicurazioni complete riguardo alla sicurezza idraulica e alla programmazione di interventi di ripristino non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno. La zona interessata dallo smottamento superficiale si trova sull’Argine destro del Panaro, a monte del mandracchio, vicino all’incrocio tra via San Giovanni e la provinciale per Ospitale. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Argine del Panaro ferito dalla piena. Il sindaco: "Per ora è un’erosione"

Potrebbe interessarti su Zazoom: Pulitzer 2025: Trump ferito, guerre in Gaza e Sudan tra i temi premiati - Il tentato attentato a Donald Trump, le guerre in Gaza e in Sudan, la crisi del fentanyl e il dibattito sull’aborto hanno segnato i Premi Pulitzer 2025, assegnati dalla Columbia University di New York.

Se ne parla anche su altri siti

Cisterna piena di gasolio contro il guard rail tra Battipaglia ed Eboli: un ferito lieve - Incidente stradale questa mattina lungo la A2 del Mediterraneo con una cisterna carica di gasolio che è andata a sbattere contro il guard rail. L'impatto poteva avere conseguenze ben peggiori. La dinamicaL’incidente si è verificato tra gli svincoli autostradali di Battipaglia ed Eboli in... 🔗Leggi su salernotoday.it

Casa in fiamme, paura per una bombola di gpl piena: un ferito soccorso dal 118 - Casa in fiamme, soccorsi in azione. È successo nella mattinata di martedì 1 aprile a Fiamenga di Foligno. Sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri. Una persona è rimasta ferita nel tentare di domare l'incendio ed è stata soccorsa dal 118. Le operazioni di spegnimento del rogo si sono... 🔗Leggi su perugiatoday.it

Incidente sulla provinciale: “Un’auto era piena di fumo, così ho tirato fuori il ferito” - Macerata, 30 marzo 2025 – Un brutto incidente, un’auto che vola davanti ai suoi occhi e un’altra piena di fumo. Cerca di schivare i detriti e si rende subito utile per salvare in particolare un conducente. Ivan Lisitano, 34 anni, vigilante della società Vedetta 2 Mondialpol ieri si è reso protagonista di un bel gesto. Aveva finito da poco il turno di notte alla iGuzzini Illuminazione e stava tornando a casa quando, intorno alle 8. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Foggia, l'auto dei vigili del fuoco travolta dalla piena del torrente: morto il caporeparto Antonio Ciccorelli Video Foggia, l'auto dei vigili del fuoco travolta dalla piena del torrente: morto il caporeparto Antonio Ciccorelli

Le notizie più recenti da fonti esterne

Piena del Po, Gamberone sott’acqua: "Ogni volta cantine e campi allagati" - Ancora una volta, la tranquilla superficie dei campi di Gamberone si è trasformata in un inatteso specchio d’acqua, con conseguenze dirette e fastidiose per i residenti. Nel fine settimana appena tras ... 🔗msn.com

Tenta un gesto estremo vicino al Po in piena, trovato e salvato dalla Polizia Locale - chiusa al traffico e pattugliata costantemente in queste ore per la piena del Po. Gli agenti sono intervenuti dopo essere stati allertati dalla Protezione Civile che aveva notato, lungo l'argine, un ... 🔗ilpiacenza.it

Piena passata senza danni, restano le sentinelle sugli argini - La piena del Po ha messo in difficoltà anche un capriolo, sorprendendolo ieri mattina: arrivando dalla golena, la bestiola ha trovato l’acqua e cercato di spostarsi ma, una volta sull’argine ... 🔗ilgiorno.it